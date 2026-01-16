So sieht Hannovers neuer Mannschaftsbus aus

Wie bereits sein Vorgänger präsentiert sich auch das neue Gefährt in Mattschwarz. Auffällig ist erneut das großflächige 96-Logo auf der Seite. Noch präsenter als zuvor ist der Schriftzug HANNOVER 96, der sich nun deutlich sichtbar über die Seitenfläche zieht. Ergänzt wird das Design durch eine schmale weiße Linie, die den Bus umläuft und durch einen schwarz-weiß-grünen Akzent unterbrochen wird – angelehnt an die aktuelle grafische Welt des Klubs.

Gestaltung aus der Region

Umgesetzt wurde die aufwändige Beklebung erneut von CKT Folientechnik aus Burgdorf, die bereits den vorherigen Mannschaftsbus gestaltet hatte. Dort fand auch die Übergabe des neuen Fahrzeugs statt. Entgegengenommen wurde der Bus von Mirko Liesebach-Moritz, der die Profimannschaft als Fahrer im Auftrag von 96-Partner ÜSTRA seit mehr als 25 Jahren zuverlässig zu Auswärts- und Heimspielen bringt.