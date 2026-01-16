Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Hannover 96
So sieht Hannovers neuer Mannschaftsbus aus
Mattschwarz, markantes Design – Premiere zum Rückrundenauftakt
Hannover 96 ist mit neuem Erscheinungsbild unterwegs. Wenn die Mannschaft am Sonntag zum Rückrundenauftakt beim 1. FC Kaiserslautern antritt, erfolgt die Anreise ins Fritz-Walter-Stadion erstmals mit einem neuen Mannschaftsbus.
Wie bereits sein Vorgänger präsentiert sich auch das neue Gefährt in Mattschwarz. Auffällig ist erneut das großflächige 96-Logo auf der Seite. Noch präsenter als zuvor ist der Schriftzug HANNOVER 96, der sich nun deutlich sichtbar über die Seitenfläche zieht. Ergänzt wird das Design durch eine schmale weiße Linie, die den Bus umläuft und durch einen schwarz-weiß-grünen Akzent unterbrochen wird – angelehnt an die aktuelle grafische Welt des Klubs.
Gestaltung aus der Region
Umgesetzt wurde die aufwändige Beklebung erneut von CKT Folientechnik aus Burgdorf, die bereits den vorherigen Mannschaftsbus gestaltet hatte. Dort fand auch die Übergabe des neuen Fahrzeugs statt. Entgegengenommen wurde der Bus von Mirko Liesebach-Moritz, der die Profimannschaft als Fahrer im Auftrag von 96-Partner ÜSTRA seit mehr als 25 Jahren zuverlässig zu Auswärts- und Heimspielen bringt.
Mit dem neuen Bus setzt Hannover 96 auch abseits des Rasens ein sichtbares Zeichen zum Start der Rückrunde. Die erste Fahrt führt die Mannschaft am Sonntag nach Kaiserslautern – allzeit gute Fahrt.