So sieht Gladbach-Trainer Kirch das Regionalliga-Derby

„Ich möchte, dass wir nicht stark in Positionen denken, sondern viel mehr in Verbindungen untereinander, sodass es von außen relativ schwer zu sehen ist, was wir für ein System spielen. Es geht darum, je nach Spielsituation, Räume und Lösungen zu erkennen“, erklärt Kirch. „Das ist meine Überzeugung von Fußball. Du bist unabhängiger davon, was der Gegner anbietet.“

Übertragen auf das kommende Wochenende ist Borussias U23 also nicht abhängig davon, was die U21 des 1. FC Köln am Samstag (16 Uhr) im Rheydter Grenzlandstadion anbietet. Wenn diese beiden Vereine aufeinandertreffen, klebt darauf auch in der Regionalliga der Derbystempel.

Oliver Kirch hofft auf möglichst viele Zuschauer