So sieht Gladbach-Trainer Kirch das Regionalliga-Derby

Borussia Mönchengladbachs U23 ist mit dem 2:1-Erfolg bei der U23 des FC Schalke 04 so richtig in der Rückrunde angekommen: Zum ersten Mal seit Anfang November gelang es der Gladbacher Reserve, zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Unter Oliver Kirch gelang das demnach zum ersten Mal. Zu Beginn seiner zweimonatigen Amtszeit hatte sein neues Team mit drei Niederlagen in Serie noch Anlaufprobleme, jetzt greifen die Ideen des 43-Jährigen auch in den Spielen.
„Es ist ein Prozess gewesen, der uns eine Stufe weitergebracht hat. Man merkt, dass die Jungs immer mehr eine Idee entwickeln, wie wir Fußball spielen wollen. Es ist schön, dass sich das jetzt auch in Ergebnissen niederschlägt“, sagt Kirch. Der ehemalige U19-Trainer der Borussia brachte dabei durchaus eine eigene Philosophie mit in die U23. Für die junge Mannschaft bedeutete das neue Abläufe im Vergleich zu der Herangehensweise unter Eugen Polanski und Interimstrainer Sascha Eickel.
„Ich möchte, dass wir nicht stark in Positionen denken, sondern viel mehr in Verbindungen untereinander, sodass es von außen relativ schwer zu sehen ist, was wir für ein System spielen. Es geht darum, je nach Spielsituation, Räume und Lösungen zu erkennen“, erklärt Kirch. „Das ist meine Überzeugung von Fußball. Du bist unabhängiger davon, was der Gegner anbietet.“
Übertragen auf das kommende Wochenende ist Borussias U23 also nicht abhängig davon, was die U21 des 1. FC Köln am Samstag (16 Uhr) im Rheydter Grenzlandstadion anbietet. Wenn diese beiden Vereine aufeinandertreffen, klebt darauf auch in der Regionalliga der Derbystempel.
Aus Sicht von Kirch ist das kleine Derby „logischerweise ein Prestigeduell. Das waren schon in der U19 Spiele, die für die Jungs einen besonderen Charakter hatten.“ Gleichzeitig ordnet der 43-Jährige – der als aktiver Profi unter anderem für Gladbach und den BVB in großen Derbys auf dem Platz stand – ein: „Das, was ein Derby zum Derby macht, ist häufig die Berichterstattung oder die Kulisse – das kenne ich aus eigener Erfahrung. Da kann ich nicht genau sagen, wie groß die sein wird. Ich hoffe natürlich, dass viele Leute den Weg ins Stadion finden.“
Auch wegen der Begleitumstände dient die Partie am Samstag also nur bedingt als Generalprobe für Derbys auf höherem Niveau. „Dieses Gefühl, ein Derby in der Bundesliga zu spielen, das kannst du nicht simulieren. Ich wünsche es den Jungs. Trotzdem vertreten wir als U23 den Verein gegen Köln – deswegen finde ich schon, dass die Jungs da auch mit diesem Gefühl reingehen sollten“, betont Kirch.
Sportlich muss sich Borussia auf „eine richtig gute Fußballmannschaft“ einstellen, so der Cheftrainer: „Sie sind nicht ganz so jung wie wir. Sargis Adamyan hat jetzt viel gespielt – der ist ja eigentlich ein Bundesligaspieler. Sie haben aber immer auch Jungs aus dem eigenen Nachwuchs. Man sieht, dass Köln da regelmäßig Jungs für die Profis rausbringt. Sie spielen immer wieder stabile Saisons – und das vor allem mit gutem Fußball.“
In Fritz Fleck und Nico Vidic fallen zwei Stammspieler krank, beziehungsweise verletzt aus. Yannik Dasbach und Joshua Uwakhonye fehlen ebenfalls. Dafür kehrt Lion Schweers nach seinem Muskelfaserriss zurück in den Kader, und auch Jan Urbich könnte wieder eine Option sein.
