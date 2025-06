So sieht El Halimi die SFB-Zukunft

Trainer Salah El Halimi hat bei Oberligist Sportfreunde Baumberg für eine weitere Saison verlängert. Der 48-Jährige steht seit 2012 an der Seitenlinie der Blau-Weißen und ist einer der dienstältesten Übungsleiter in der fünften Liga, wo er mit den SFB in seine 13. Saison geht. In den vergangenen beiden Jahren erlebten er und sein Team ein Wechselbad der Gefühle – in der abgelaufenen Spielzeit schrammten sie nach einer wahren Zittersaison knapp am Abstieg vorbei, während in der Saison 2023/24 der erste Meistertitel in der Vereinsgeschichte und der Einzug ins Halbfinale des Niederrheinpokals nach brillanten Vorstellungen gefeiert worden waren.

Der SFB-Vorsitzende Jürgen Schick blickt mit viel Wertschätzung auf die vergangene Saison und mit Zuversicht auf die Zukunft. „Wir werden unsere jahrzehntelange sehr erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit weiterführen. Die letzte Saison war für uns alle sehr anstrengend und kräftezehrend. Keiner konnte erwarten, dass wir so in den Abstiegskampf gelangen“, betont der langjährige SFB-Chef und führt weiter an: „Aber wir haben die Nerven behalten, zusammengehalten und den Klassenerhalt geschafft. Es war nicht immer einfach. Wir haben den Saisonverlauf analysiert. Die Gründe waren überwiegend bei den vielen Langzeitverletzten unter den Leistungsträgern zu finden. Jetzt freuen wir uns auf die neue Saison und auf das neue Stadion.“

Der gebürtige Hildener, der die SFB in 314 Pflichtspielen betreute und vor seiner Verlängerung private und berufliche Dinge bezüglich des Zeitaufwandes in Einklang bringen musste, ergänzt: „Der erneute Umbruch wird wieder eine knackige Aufgabe – trotzdem müssen wir besser aus den Startlöchern kommen und diesmal vermeiden, in den Strudel zu geraten. Wir haben in den letzten Jahren eine Basis mit einem guten Grundgerüst gelegt und aufgebaut, in dem sich die Spieler wohlfühlen. Wir werden Spieler für einen gesunden Konkurrenzkampf hinzuholen und wieder junge Spieler integrieren, die sich an der Seite der Führungsspieler entwickeln werden. Der Umzug und der Umbruch werden eine große Herausforderung für mich und den Verein. Wir haben aus der der letzten Saison gelernt und wissen, dass wir uns in jeder Spielzeit und in jeder Partie alles neu erarbeiten müssen.“

El Halimi rechnet mit vielen Überraschungen während der neuen Serie, „aber wir wollen nicht dazugehören, sondern uns schnellstmöglich aus der Gefahrenzone verabschieden“. Die Vorbereitungsphase beginnt am 2. Juli; das erste Testspiel bestreiten die Sportfreunde am Samstag, 12. Juli, um 14.30 Uhr gegen Landesliga-Aufsteiger TSV Solingen auf der Anlage an der Sandstraße. Unterdessen laufen die Planungen und Gespräche bezüglich der Zugänge und eines Co-Trainers auf Hochtouren. Da wird es sicher in den nächsten Tagen Neuigkeiten geben.