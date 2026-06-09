So sieht die Verbandsliga in der Saison 2026/27 aus

15 von 16 Teilnehmern für die neue Saison in der Verbandsliga stehen fest: Nur ein Startplatz in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse muss noch vergeben werden. Bis dahin werden aber noch einige Wochen ins Land ziehen. So sieht das Oberhaus in der neuen Saison 2026/27 aus.
Es war ein spannendes Saisonfinale in der NOFV-Oberliga Süd, doch der 1. FC Lok Stendal hat es geschafft: Am letzten Spieltag hat der Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt aus eigener Kraft die Klasse gehalten. Die anderen Vertreter des Bundeslandes waren schon vorher gerettet, so dass es keinen Absteiger in die Verbandsliga gibt.
Dagegen gibt es aber sehr wohl einen Aufsteiger zur Oberliga: Nach vier Vizemeisterschaften in Folge hat sich der SSC Weißenfels vorzeitig den Landestitel geholt - und damit den Startplatz in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse. Zum ersten Mal wird der Saalesportclub über die Landesgrenzen hinaus am Spielbetrieb teilnehmen.
Nach neun Jahren geht die Zeit der SG Rot-Weiß Thalheim in der Verbandsliga zu Ende. Schon am 8. Mai stand das Schlusslicht als erster sportlicher Absteiger aus der höchsten Spielklasse in Sachsen-Anhalt fest. Seit Sonnabend ist nun auch klar, wer als zweites Team den Gang in die Landesliga antreten muss: Knapp ein Jahr nach der großen Meisterfeier war der Abstieg des Verbandsliga-Neulings SSV Havelwinkel Warnau besiegelt.
Mit dem VfB Ottersleben kehrt ein alter Bekannter zurück in Sachsen-Anhalts Oberhaus. In der Saison 2023/24 hatte der Club aus der Landeshauptstadt zum ersten Mal seine Visitenkarte in der Verbandsliga abgegeben. Nun kehren die Ottersleber mit einer beeindruckenden Serie von zuletzt 18 Siegen in Serie als Meister der LOTTO-Landesliga Nord zurück.
Ein Neuling betritt dagegen aus der LOTTO-Landesliga Süd die Bühne der Verbandsliga. Nach Platz neun in der Vorsaison holte die SG Reppichau überraschend die Meisterschaft in der Süd-Staffel. Somit ist klar: Im 400-Einwohner-Ort in Anhalt-Bitterfeld wird in der neuen Saison in der höchsten Spielklasse von Sachsen-Anhalt gespielt.
Weil alle Vertreter aus Sachsen-Anhalt in der Oberliga die Klasse gehalten haben, kommt es in diesem Jahr zu einer Besonderheit: Zum ersten Mal seit der Saison 2016/17 gibt es in Sachsen-Anhalt wieder Relegationsspiele um den Verbandsliga-Aufstieg. Voraussichtlich am 24. und 27. Juni sollen sich die Tabellenzweiten beider Landesliga-Staffeln zum Hin- und Rückspiel treffen. Der Sieger nach 180 Minuten (und gegebenenfalls Verlängerung plus Elfmeterschießen) wird in der neuen Saison im Oberhaus antreten.
In der LOTTO-Landesliga Nord ist die Entscheidung bereits gefallen, wer in der Relegation startet: Der SSV 80 Gardelegen wird nach dem Abstieg im Vorjahr nun um die sofortige Verbandsliga-Rückkehr spielen. Der Gegner in den Aufstiegsspielen ist dagegen noch völlig offen: Bei noch zwei ausstehenden Partien in der LOTTO-Landesliga Süd trennt nur ein Treffer in der Tordifferenz den VfB Gräfenhainichen und den CFC Germania.