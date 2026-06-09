So sieht die Verbandsliga in der Saison 2026/27 aus Verbandsliga +++ Nur ein Startplatz muss noch für das Oberhaus von Sachsen-Anhalt vergeben werden von Kevin Gehring · Heute, 20:07 Uhr · 0 Leser

Ein Neuling in der Verbandsliga: Die SG Reppichau wird zum ersten Mal in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse an den Start gehen. – Foto: Verein

15 von 16 Teilnehmern für die neue Saison in der Verbandsliga stehen fest: Nur ein Startplatz in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse muss noch vergeben werden. Bis dahin werden aber noch einige Wochen ins Land ziehen. So sieht das Oberhaus in der neuen Saison 2026/27 aus.

Kein Absteiger aus der Oberliga, SSC Weißenfels steigt auf Es war ein spannendes Saisonfinale in der NOFV-Oberliga Süd, doch der 1. FC Lok Stendal hat es geschafft: Am letzten Spieltag hat der Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt aus eigener Kraft die Klasse gehalten. Die anderen Vertreter des Bundeslandes waren schon vorher gerettet, so dass es keinen Absteiger in die Verbandsliga gibt. Dagegen gibt es aber sehr wohl einen Aufsteiger zur Oberliga: Nach vier Vizemeisterschaften in Folge hat sich der SSC Weißenfels vorzeitig den Landestitel geholt - und damit den Startplatz in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse. Zum ersten Mal wird der Saalesportclub über die Landesgrenzen hinaus am Spielbetrieb teilnehmen.

Rot-Weiß Thalheim steigt ab, Aufsteiger muss wieder runter Nach neun Jahren geht die Zeit der SG Rot-Weiß Thalheim in der Verbandsliga zu Ende. Schon am 8. Mai stand das Schlusslicht als erster sportlicher Absteiger aus der höchsten Spielklasse in Sachsen-Anhalt fest. Seit Sonnabend ist nun auch klar, wer als zweites Team den Gang in die Landesliga antreten muss: Knapp ein Jahr nach der großen Meisterfeier war der Abstieg des Verbandsliga-Neulings SSV Havelwinkel Warnau besiegelt. Ein alter Bekannter und ein neues Gesicht in der Verbandsliga Mit dem VfB Ottersleben kehrt ein alter Bekannter zurück in Sachsen-Anhalts Oberhaus. In der Saison 2023/24 hatte der Club aus der Landeshauptstadt zum ersten Mal seine Visitenkarte in der Verbandsliga abgegeben. Nun kehren die Ottersleber mit einer beeindruckenden Serie von zuletzt 18 Siegen in Serie als Meister der LOTTO-Landesliga Nord zurück.