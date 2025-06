– Foto: Wilhelm Weigt

So sieht die Verbandsliga in der Saison 2025/26 aus Verbandsliga +++ Mit einem Absteiger aus der Oberliga und einem absoluten Neuling Verlinkte Inhalte Verbandsliga LL Sachs-Anhalt Nord LL Sachs-Anhalt Süd Haldensleben Ammendorf + 17 weitere

Es war ein Saisonfinale, das an Dramatik wohl kaum zu überbieten gewesen ist. Sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf wendete sich am Sonnabend in der Verbandsliga noch ganz spät das Blatt. So sieht das Oberhaus von Sachsen-Anhalt in der neuen Saison 2025/26 aus.

Lok Stendal steigt auf, Blau-Weiß Zorbau steigt ab Niclas Buschke war am Sonnabend der gefeierte Mann des 1. FC Lok Stendal. Tief in der Nachspielzeit schoss er die Altmärker zum 1:0-Auswärtssieg beim SSV 80 Gardelegen und damit zur Landesmeisterschaft. Weil der bisherige Erstplatzierte, der SSC Weißenfels, fast zeitgleich den 1:1-Ausgleich gegen den BSV Halle-Ammendorf kassierte. Nach drei Jahren in der Verbandsliga kehren die Stendaler in die Oberliga zurück!

Dagegen muss mit dem SV Blau-Weiß Zorbau auch ein Team aus Sachsen-Anhalt den Gang aus der Oberliga in die Verbandsliga antreten. Der Vorjahresmeister hatte schon seit längerer Zeit als Absteiger aus der fünften Liga festgestanden. SV 09 Staßfurt, CFC Germania und SSV Gardelegen steigen ab