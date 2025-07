So sieht die Staffeleinteilung in Kleve-Geldern aus

Holger Tripp, Vorsitzender des Kreis-Fußballausschusses, hat am Sonntag die Staffeleinteilung für die Saison 2025/26 in Kleve-Geldern veröffentlicht. Die C-Ligisten müssen sich allerdings noch bis Ablauf der Meldefrist zur Monatsmitte gedulden. Im Anschluss wird dann noch die Kreisliga C folgen, so startet der Kreis erstmal mit der eingleisten Kreisliga A und der zweigleisigen Kreisliga B.