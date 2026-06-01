So sieht die Regionalliga Nordost in der Saison 2026/27 aus

Am Montagabend ist die finale Entscheidung gefallen. Der FC Würzburger Kickers hat auch das Rückspiel der Drittliga-Relegation gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig für sich entschieden (2:1) und kehrt damit nach vier Jahren in die 3. Liga zurück. Damit steht nun auch fest, wie die Regionalliga Nordost ist der neuen Saison 2026/27 aussieht.
Wie schon 2020 und im vergangenen Jahr ist der 1. FC Lokomotive Leipzig auch im dritten Anlauf in der Relegation zum Drittliga-Aufstieg gescheitert. Die Lok bleibt der Regionalliga Nordost damit erhalten - auch zum Leidwesen eines anderen Clubs.
Mit dem Leipziger Nichtaufstieg ist der Abstieg des ZFC Meuselwitz aus der Regionalliga Nordost beschlossene Sache. Weil der FC Erzgebirge Aue aus der 3. Liga abgestiegen ist, müssen die Thüringer neben dem FC Hertha 03 Zehlendorf und dem FC Eilenburg als Drittletzter den Gang nach unten antreten. Erstmals seit der Saison 2008/09 muss der ZFC somit in der neuen Saison wieder in der Oberliga an den Start gehen.
Die neue Saison in der Regionalliga Nordost startet mit einem alten Bekannten und einem absoluten Neuling als Aufsteiger. In der NOFV-Oberliga Nord sicherte sich der SV Tasmania Berlin die Meisterschaft und kehrt damit nach der Saison 2021/22 zurück in die Regionalliga. Auf so einer Bühne hat der RSV Eintracht dagegen noch nie gespielt. Der Club aus dem 16.000-Einwohner-Ort Stahnsdorf im brandenburgischen Landkreis Potsdam-Mittelmark feierte mit dem Titelgewinn in der NOFV-Oberliga Süd und dem Regionalliga-Aufstieg den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte.
1. FC Erzgebirge Aue (Absteiger aus der 3. Liga)
2. 1. FC Lokomotive Leipzig (Meister Regionalliga Nordost)
3. FC Carl Zeiss Jena
4. FSV Zwickau
5. Hallescher FC
6. FC Rot-Weiß Erfurt
7. VSG Altglienicke
8. Chemnitzer FC
9. BFC Preussen
10. 1. FC Magdeburg II
11. FSV 63 Luckenwalde
12. SV Babelsberg 03
13. BFC Dynamo
14. BSG Chemie Leipzig
15. Hertha BSC II
16. Greifswalder FC
17. SV Tasmania Berlin (Meister der NOFV-Oberliga Nord)
18. RSV Eintracht 1949 (Meister der NOFV-Oberliga Süd)