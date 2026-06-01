So sieht die Regionalliga Nordost in der Saison 2026/27 aus

– Foto: Imago Images

Am Montagabend ist die finale Entscheidung gefallen. Der FC Würzburger Kickers hat auch das Rückspiel der Drittliga-Relegation gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig für sich entschieden (2:1) und kehrt damit nach vier Jahren in die 3. Liga zurück. Damit steht nun auch fest, wie die Regionalliga Nordost ist der neuen Saison 2026/27 aussieht.

Wie schon 2020 und im vergangenen Jahr ist der 1. FC Lokomotive Leipzig auch im dritten Anlauf in der Relegation zum Drittliga-Aufstieg gescheitert. Die Lok bleibt der Regionalliga Nordost damit erhalten - auch zum Leidwesen eines anderen Clubs.

Absteiger aus der Regionalliga Nordost

Mit dem Leipziger Nichtaufstieg ist der Abstieg des ZFC Meuselwitz aus der Regionalliga Nordost beschlossene Sache. Weil der FC Erzgebirge Aue aus der 3. Liga abgestiegen ist, müssen die Thüringer neben dem FC Hertha 03 Zehlendorf und dem FC Eilenburg als Drittletzter den Gang nach unten antreten. Erstmals seit der Saison 2008/09 muss der ZFC somit in der neuen Saison wieder in der Oberliga an den Start gehen.