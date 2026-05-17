So sieht die Regionalliga Nordost 2026/2027 aus

In der Regionalliga Nordost ist die Saison 2025/2026 beendet. Wie wird die Liga zur Saison 2026/2027 aussehen?
Die Meisterfrage ist geklärt. Der 1. FC Lok Leipzig hat sich am letzten Spieltag den Titel gesichert. Allerdings steigt der Meister der Regionalliga Nordost nicht direkt in die 3. Liga auf, sondern muss Aufstiegsspiele gegen den Meister der Regionalliga Bayern - dies sind die Würzburger Kickers - bestreiten. Die Termine stehen auch bereits fest: 28. Mai und 1. Juni. Hier gibt es weitere Infos dazu.
In Sachen Abstieg sieht es so aus: Da mit dem FC Erzgebirge Aue eine Mannschaft aus dem Nordosten aus der 3. Liga absteigt, gibt es in der Regionalliga Nordost maximal 3 Absteiger. Der Tabellenletzte FC Hertha 03 Zehlendorf stand bereits länger als erster Absteiger fest. Der FC Eilenburg steht als Tabellenvorletzter und somit als zweiter Absteiger fest. Hoffnung gibt es für den Drittletzten ZFC Meuselwitz: Wenn der Regionalliga-Meister 1. FC Lok Leipzig in den Aufstiegsspielen den Sprung in die 3. Liga schafft, dann verringert sich die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Nordost um eine Mannschaft. In diesem Fall würde der ZFC Meuselwitz in der Regionalliga Nordost bleiben.
Einer der beiden Aufsteiger aus den Oberligen steht bereits fest. Dies ist der RSV Eintracht 1949 als Meister der NOFV-Oberliga Süd. In der NOFV-Oberliga Nord entscheidet es sich zwischen zwei Mannschaften. Dies sind der SV Tasmania Berlin und der SV Lichtenberg 47.
1. 1. FC Lokomotive Leipzig / ZFC Meuselwitz
2. FC Carl Zeiss Jena
3. FSV Zwickau
4. Hallescher FC
5. FC Rot-Weiß Erfurt
6. VSG Altglienicke
7. Chemnitzer FC
8. BFC Preussen
9. 1. FC Magdeburg II
10. FSV 63 Luckenwalde
11. SV Babelsberg 03
12. BFC Dynamo
13. BSG Chemie Leipzig
14. Hertha BSC II
15. Greifswalder FC
16. FC Erzgebirge Aue (Absteiger aus der 3. Liga)
17. SV Tasmania Berlin oder SV Lichtenberg 47 (Meister der NOFV-Oberliga Nord)
18. RSV Eintracht 1949 (Meister der NOFV-Oberliga Süd)