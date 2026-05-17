So sieht die Regionalliga Nordost 2026/2027 aus

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Aufsteiger und Absteiger in der Regionalliga Nordost

Die Meisterfrage ist geklärt. Der 1. FC Lok Leipzig hat sich am letzten Spieltag den Titel gesichert. Allerdings steigt der Meister der Regionalliga Nordost nicht direkt in die 3. Liga auf, sondern muss Aufstiegsspiele gegen den Meister der Regionalliga Bayern - dies sind die Würzburger Kickers - bestreiten. Die Termine stehen auch bereits fest: 28. Mai und 1. Juni. Hier gibt es weitere Infos dazu.

In Sachen Abstieg sieht es so aus: Da mit dem FC Erzgebirge Aue eine Mannschaft aus dem Nordosten aus der 3. Liga absteigt, gibt es in der Regionalliga Nordost maximal 3 Absteiger. Der Tabellenletzte FC Hertha 03 Zehlendorf stand bereits länger als erster Absteiger fest. Der FC Eilenburg steht als Tabellenvorletzter und somit als zweiter Absteiger fest. Hoffnung gibt es für den Drittletzten ZFC Meuselwitz: Wenn der Regionalliga-Meister 1. FC Lok Leipzig in den Aufstiegsspielen den Sprung in die 3. Liga schafft, dann verringert sich die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Nordost um eine Mannschaft. In diesem Fall würde der ZFC Meuselwitz in der Regionalliga Nordost bleiben.