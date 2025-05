So sieht die Regionalliga Nordost 2025/2026 aus

In Sachen Abstieg sieht es so aus: Da keine Mannschaft aus dem Nordosten aus der 3. Liga absteigt, gibt es in der Regionalliga Nordost maximal 2 Absteiger. Der Tabellenletzte VFC Plauen stand bereits länger als erster Absteiger fest. Der FC Viktoria Berlin steht als Tabellenvorletzter und somit als möglicher zweiter Absteiger fest. Hoffnung für den FC Viktoria gibt es: Wenn der Regionalliga-Meister 1. FC Lok Leipzig in den Aufstiegsspielen den Sprung in die 3. Liga schafft, dann verringert sich die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Nordost um eine Mannschaft. In diesem Fall würde der FC Viktoria Berlin in der Regionalliga Nordost bleiben.

Zwei Oberliga-Klubs steigen auf