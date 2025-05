So sieht die Regionalliga Nord 2025/2026 aus

Der TSV Havelse steht als Meister fest, durfte den Aufstieg aber noch nicht feiern. Der Meister der Regionalliga Nord spielt in dieser Saison nämlich die Aufstiegsrelegation gegen den Meister der Regionalliga Nordost. Somit spielt der TSV Havelse gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig um den Aufstieg in die 3. Liga.

Aus der 3. Liga steigt Hannover 96 II in die Regionalliga Nord ab. Der VfL Osnabrück hingegen sicherte sich den Klassenerhalt und spielt ein weiteres Jahr in Deutschlands dritthöchster Spielklasse. Somit hängt die Anzahl der Absteiger am Ausgang der Relegationsspiele vom TSV Havelse ab. Steigt Havelse in die dritte Liga auf, steigen drei Mannschaften ab, schafft der TSV den Aufstieg nicht, müssen vier Mannschaften den Weg in die Oberliga beschreiten.

Für den Fall, dass es nur drei Absteiger gibt, stehen diese schon fest. Der FC Teutonia 05 Ottensen zieht sich freiwillig aus der Regionalliga zurück und steht als erster Absteiger fest. Außerdem konnten sich der SV Todesfelde und die U23 von Holstein Kiel sportlich nicht für die Saison 2025/26 qualifizieren und steigen ebenfalls ab.