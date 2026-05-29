 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

So sieht die Oberliga Westfalen 2026/27 aus

Zwei Plätze sind noch vakant, den drei aktuelle Oberligisten am Sonntag unter sich ausmachen

von red · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser
Einer muss noch raus!
Einer muss noch raus! – Foto: FuPa

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Oberliga Westfalen
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SpVgg Erkenschwick
SV Schermbeck

Der TuS Ennepetal, die SpVgg Vreden und Rot Weiss Ahlen stecken noch im Abstiegskampf. Einer muss am Sonntag den bitteren Gang in die Westfalenliga antreten.

Ansonsten steht die Zusammensetzung der Spielzeit 2026/27, die erstmals seit 2023/24 wieder mit 18 Mannschaften an den Start gehen wird, fest. In den vergangenen Jahren war das westfälische Amateuroberhaus durch die Wiedereingliederung des VfL Bochum II und des DSC Arminia Bielefeld II etwas durcheinander gewirbelt worden. Der dadurch entstandene "Nachteil" für die Oberligisten kommt nun zum Tragen, da einmalig drei Mannschaften in die Westfalenliga absteigen müssen.

Dies sind die Oberligisten 2026/27:

1. ASC 09 Dortmund

  • seit 2014 durchgängig in der Oberliga
  • nach 2017/18, 2018/19, 2023/24, 2024/25 zum fünften Mal auf Platz 3 abgeschlossen
  • die Regionalliga-Lizenz wurde erfolgreich beantragt. Anstatt des Ausweichens in das Hagener Ischelandstadion gehen die neuesten Planungen auf eine künftige Stadionlösung in Dortmund-Aplerbeck hinaus.

2. SV Lippstadt 08

  • gehörte von 2018 bis 2024 durchgängig der Regionalliga West an
  • zuvor langjähriger Oberligist gewesen (1998-2008, 2012/13 und 2014-18)
  • Aufschwung kam als Fusionsverein, Fusion 1997 zwischen Teutonia Lippstadt und Borussia Lippstadt
  • Vorgänger Teutonia Lippstadt war von 1979 bis 1983 in der damals neu eingeführten drittklassigen Oberliga Westfalen
  • im Saisonendspurt ging die Luft aus. Überhaupt konnte Lippstadt nur einen Sieg gegen die Top 5-Konkurrenten einfahren.

3. SC Preußen Münster II

  • seit 2019 spielt die Reserve der Adlerträger erstmals in der Vereinsgeschichte in der Oberliga Westfalen
  • mit Platz 2 in der Saison 2022/23 die beste Platzierung erreicht, aber nicht aufstiegsberechtigt gewesen
  • da die 1. Mannschaft aus der 2. Bundesliga abgestiegen ist, wäre die Preußen-Reserve wieder nicht aufstiegsberechtigt gewesen. Es wurde aber frühzeitig mitgeteilt, dass eh keine Regionalliga-Lizenz beantragt wird.

4. DSC Arminia Bielefeld II

  • wurde zum Ende der Spielzeit 2017/18 aus der Oberliga Westfalen abgemeldet
  • zuvor von 2002 an durchgängig in der Oberliga und sogar zwei Jahre auch in der Regionalliga gewesen (2004/05 und 2010/11)
  • Wiedereingliederung zur Spielzeit 2025/26 und direkt eine Platzierung im oberen Tabellendrittel erreicht
  • besitzt ein letztes Mal in der Spielzeit 2026/27 grundsätzlich kein Aufstiegsrecht
  • AUSNAHME: wenn Bielefeld II unter den Top 4 landet und nur ein Konkurrent den Aufstieg in die Regionalliga wahrnimmt, dürfte Bielefeld II nachrücken und auch sofort in die Regionalliga aufsteigen

5. 1. FC Gievenbeck

  • erst seit 2022 in der Oberliga
  • zuvor nur zwei einjährige Intermezzos in der Oberliga (2012/13 und 2018/19)
  • Platz 5 in der Spielzeit 2024/25 war der größte Erfolg der Vereinsgeschichte
  • geriet nie in Abstiegsgefahr und war stets im gesicherten oberen Mittelfeld.

6. Victoria Clarholz

  • der "Corona-Aufstieg" im Sommer 2020 in die Oberliga Westfalen war der bis dato größte Erfolg der Vereinsgeschichte
  • konnte sich früh einen großen Vorsprung auf die Abstiegsplätze verschaffen und wiederholte mit Platz 8 den sicheren Klassenerhalt aus der Spielzeit 2022/23, der die direkte Westfalenpokal-Qualifikation einbrachte

7. FC Eintracht Rheine

  • seit 2013 durchgängig in der Oberliga
  • hatte den Klassenerhalt im Gegensatz zum Vorjahr relativ früh in der Tasche und konnte sich im Saisonendspurt fünf Niederlagen in Folge leisten, weswegen aber die Westfalenpokal-Qualifikation verpasst wurde

8. TSG Sprockhövel

  • von 2012 bis 2024 bereits in der Oberliga gewesen mit einem einjährigen Intermezzo in der Regionalliga (2016/17)
  • bester Aufsteiger der Spielzeit 2025/26
  • nach starker Hinrunde war der sichere Klassenerhalt nur noch Formsache
  • als schlechtestes Rückrundenteam aber die Westfalenpokal-Qualifikation verpasst. Passend dazu wurde das Kreispokal-Finale gegen einen Bezirksligisten verloren.

9. SpVgg Erkenschwick

  • war im Sommer 2023 nach sechs Jahren in die Oberliga zurückgekehrt
  • zuvor schon viele Jahre in der Oberliga gewesen (u. a. 2012-17, 2010/11, 2004-08)
  • zuvor 1994 bis 1999 sogar Regionalligist gewesen
  • erwartet schwere Saison nach einem Kader-Umbruch erlebt. Fünf Siege in sechs Partien brachten zu Beginn der Rückrunde den Klassenerhalt

10. SC Verl II

  • erstmals im Sommer 2024 in die Oberliga aufgestiegen
  • langjährig in unteren Ligen gespielt (von 1979 bis 2006 Bezirksliga, von 2006 bis 2022 Landesliga)
  • nach überraschendem Trainerwechsel eine durchwachsene Rückrunde erlebt, in der die Ostwestfalen lange durchgereicht wurden, aber doch noch den sicheren Klassenerhalt am drittletzten Spieltag feiern durften.

11. SV Schermbeck

  • seit 2018 durchgängig in der Oberliga
  • zuvor ab 2001, als erstmals der Sprung aus der Landesliga gelang, immer wieder gependelt zwischen Verbands- bzw. Westfalenliga und Ober- bzw. NRW-Liga
  • insbesondere über Auswärtspunkte konnte das heimschwächste Team den Klassenerhalt feiern

12. TuS Hiltrup

  • erstmals im vergangenen Sommer in der Vereinsgeschichte in die Oberliga aufgestiegen
  • seit 2011 durchgängig in der Westfalenliga gewesen
  • im Winter wechselte "Erfolgs-Coach" Marcel Stöppel plötzlich zum direkten Konkurrenten RW Ahlen. Der Sportliche Leiter Raul Prieto sowie der im Saisonendspurt hinzugeholte erfahrene Sven Hozjak sicherten den Klassenerhalt

13. TuS Ennepetal (noch in Abstiegsgefahr)

  • einer der "Oberliga-Dinos"
  • seit 2012 durchgängig in der Oberliga
  • am letzten Spieltag muss noch gezittert werden

14. SpVgg Vreden (noch in Abstiegsgefahr)

  • der "Corona-Aufstieg" im Sommer 2020 in die Oberliga Westfalen war der bis dato größte Erfolg der Vereinsgeschichte
  • erstmals müssen die Münsterländer am letzten Spieltag noch um den Klassenerhalt bangen

15. RW Ahlen (noch in Abstiegsgefahr)

  • bewegte Geschichte mit den Vorgängern TuS Ahlen und LR Ahlen
  • TuS Ahlen stieg von 1992 bis 1996 aus der Bezirksliga in die Oberliga auf
  • danach Fusion mit BW Ahlen zu LR Ahlen und der Aufstieg in den Profifußball (2. Bundesliga von 2000 bis 2006)
  • 2006 Umbenennung in RW Ahlen und Rückkehr in die 2. Bundesliga (2008-10)
  • seit der Insolvenz 2011 pendelt RW Ahlen zwischen 4. und 5. Liga
  • 2023/24 nach vier Jahren aus der Regionalliga abgestiegen
  • nun droht der "Worst Case" mit dem Abstieg in die 6. Liga, in der Ahlen zuletzt in der Saison 1992/93 gespielt hat, bevor damals der große Aufschwung in den Profifußball gelang

16. SC RW Maaslingen (Aufsteiger)

  • Kennern der Amateurfußball-Szene ist Maaslingen schon lange ein Begriff. Seit 1994 spielt der künftig in der Oberliga am nördlichsten gelegene Verein mindestens in der Landesliga. Nach drei Aufstiegen in die Verbands- bzw. Westfalenliga ging es 2023 zum vierten Mal hoch. Nun folgt der ganz große Coup, der durchaus das Ziel nach der letztjährigen Vizemeisterschaft war.
  • Mit lediglich zwei Niederlagen ist es eine der besten "Westfalenliga 1-Meisterschaften" in diesem Jahrtausend

17. SC Westfalia Kinderhaus (Aufsteiger)

  • Erstmaliger Aufstieg in die Oberliga nach sechs Jahren Westfalenliga
  • Mit Kinderhaus gibt es erstmals vier Münsteraner Vereine in der Oberliga. Dortmund hatte dies erstmals in der Saison 2023/24 geschafft.
  • Noch im Jahre 2010 spielte Kinderhaus in der Kreisliga A, danach ging es stetig bergauf

18. DJK TuS Hordel (Aufsteiger)

  • Durchmarsch aus der Landesliga in die Oberliga
  • war nach 13 Jahren Westfalenliga im Sommer 2023 in die Landesliga abgestürzt
  • Einzige bisherige Oberliga-Ära war von 1996 bis 2003

19. SpVgg Horsthausen (Aufsteiger)

  • Erstmaliger Aufstieg in die Oberliga
  • Noch im Jahre 2013 spielte Horsthausen in der Kreisliga A, danach ging es stetig bergauf
  • Gesunder Wachstum (4 Jahre Bezirksliga, 6 Jahre Landesliga (inklusive Corona-Jahre) und 3 Jahre Westfalenliga)