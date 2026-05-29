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Allgemeines
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So sieht die Oberliga Westfalen 2026/27 aus
Zwei Plätze sind noch vakant, den drei aktuelle Oberligisten am Sonntag unter sich ausmachen
Der TuS Ennepetal, die SpVgg Vreden und Rot Weiss Ahlen stecken noch im Abstiegskampf. Einer muss am Sonntag den bitteren Gang in die Westfalenliga antreten.
Ansonsten steht die Zusammensetzung der Spielzeit 2026/27, die erstmals seit 2023/24 wieder mit 18 Mannschaften an den Start gehen wird, fest. In den vergangenen Jahren war das westfälische Amateuroberhaus durch die Wiedereingliederung des VfL Bochum II und des DSC Arminia Bielefeld II etwas durcheinander gewirbelt worden. Der dadurch entstandene "Nachteil" für die Oberligisten kommt nun zum Tragen, da einmalig drei Mannschaften in die Westfalenliga absteigen müssen.
Dies sind die Oberligisten 2026/27:
1. ASC 09 Dortmund
seit 2014 durchgängig in der Oberliga
nach 2017/18, 2018/19, 2023/24, 2024/25 zum fünften Mal auf Platz 3 abgeschlossen
wurde zum Ende der Spielzeit 2017/18 aus der Oberliga Westfalen abgemeldet
zuvor von 2002 an durchgängig in der Oberliga und sogar zwei Jahre auch in der Regionalliga gewesen (2004/05 und 2010/11)
Wiedereingliederung zur Spielzeit 2025/26 und direkt eine Platzierung im oberen Tabellendrittel erreicht
besitzt ein letztes Mal in der Spielzeit 2026/27 grundsätzlich kein Aufstiegsrecht
AUSNAHME: wenn Bielefeld II unter den Top 4 landet und nur ein Konkurrent den Aufstieg in die Regionalliga wahrnimmt, dürfte Bielefeld II nachrücken und auch sofort in die Regionalliga aufsteigen
5. 1. FC Gievenbeck
erst seit 2022 in der Oberliga
zuvor nur zwei einjährige Intermezzos in der Oberliga (2012/13 und 2018/19)
Platz 5 in der Spielzeit 2024/25 war der größte Erfolg der Vereinsgeschichte
geriet nie in Abstiegsgefahr und war stets im gesicherten oberen Mittelfeld.
6. Victoria Clarholz
der "Corona-Aufstieg" im Sommer 2020 in die Oberliga Westfalen war der bis dato größte Erfolg der Vereinsgeschichte
konnte sich früh einen großen Vorsprung auf die Abstiegsplätze verschaffen und wiederholte mit Platz 8 den sicheren Klassenerhalt aus der Spielzeit 2022/23, der die direkte Westfalenpokal-Qualifikation einbrachte
7. FC Eintracht Rheine
seit 2013 durchgängig in der Oberliga
hatte den Klassenerhalt im Gegensatz zum Vorjahr relativ früh in der Tasche und konnte sich im Saisonendspurt fünf Niederlagen in Folge leisten, weswegen aber die Westfalenpokal-Qualifikation verpasst wurde
8. TSG Sprockhövel
von 2012 bis 2024 bereits in der Oberliga gewesen mit einem einjährigen Intermezzo in der Regionalliga (2016/17)
bester Aufsteiger der Spielzeit 2025/26
nach starker Hinrunde war der sichere Klassenerhalt nur noch Formsache
war im Sommer 2023 nach sechs Jahren in die Oberliga zurückgekehrt
zuvor schon viele Jahre in der Oberliga gewesen (u. a. 2012-17, 2010/11, 2004-08)
zuvor 1994 bis 1999 sogar Regionalligist gewesen
erwartet schwere Saison nach einem Kader-Umbruch erlebt. Fünf Siege in sechs Partien brachten zu Beginn der Rückrunde den Klassenerhalt
10. SC Verl II
erstmals im Sommer 2024 in die Oberliga aufgestiegen
langjährig in unteren Ligen gespielt (von 1979 bis 2006 Bezirksliga, von 2006 bis 2022 Landesliga)
nach überraschendem Trainerwechsel eine durchwachsene Rückrunde erlebt, in der die Ostwestfalen lange durchgereicht wurden, aber doch noch den sicheren Klassenerhalt am drittletzten Spieltag feiern durften.
11. SV Schermbeck
seit 2018 durchgängig in der Oberliga
zuvor ab 2001, als erstmals der Sprung aus der Landesliga gelang, immer wieder gependelt zwischen Verbands- bzw. Westfalenliga und Ober- bzw. NRW-Liga
insbesondere über Auswärtspunkte konnte das heimschwächste Team den Klassenerhalt feiern
12. TuS Hiltrup
erstmals im vergangenen Sommer in der Vereinsgeschichte in die Oberliga aufgestiegen
seit 2011 durchgängig in der Westfalenliga gewesen
im Winter wechselte "Erfolgs-Coach" Marcel Stöppel plötzlich zum direkten Konkurrenten RW Ahlen. Der Sportliche Leiter Raul Prieto sowie der im Saisonendspurt hinzugeholte erfahrene Sven Hozjak sicherten den Klassenerhalt
13. TuS Ennepetal (noch in Abstiegsgefahr)
einer der "Oberliga-Dinos"
seit 2012 durchgängig in der Oberliga
am letzten Spieltag muss noch gezittert werden
14. SpVgg Vreden (noch in Abstiegsgefahr)
der "Corona-Aufstieg" im Sommer 2020 in die Oberliga Westfalen war der bis dato größte Erfolg der Vereinsgeschichte
erstmals müssen die Münsterländer am letzten Spieltag noch um den Klassenerhalt bangen
15. RW Ahlen (noch in Abstiegsgefahr)
bewegte Geschichte mit den Vorgängern TuS Ahlen und LR Ahlen
TuS Ahlen stieg von 1992 bis 1996 aus der Bezirksliga in die Oberliga auf
danach Fusion mit BW Ahlen zu LR Ahlen und der Aufstieg in den Profifußball (2. Bundesliga von 2000 bis 2006)
2006 Umbenennung in RW Ahlen und Rückkehr in die 2. Bundesliga (2008-10)
seit der Insolvenz 2011 pendelt RW Ahlen zwischen 4. und 5. Liga
2023/24 nach vier Jahren aus der Regionalliga abgestiegen
nun droht der "Worst Case" mit dem Abstieg in die 6. Liga, in der Ahlen zuletzt in der Saison 1992/93 gespielt hat, bevor damals der große Aufschwung in den Profifußball gelang
16. SC RW Maaslingen (Aufsteiger)
Kennern der Amateurfußball-Szene ist Maaslingen schon lange ein Begriff. Seit 1994 spielt der künftig in der Oberliga am nördlichsten gelegene Verein mindestens in der Landesliga. Nach drei Aufstiegen in die Verbands- bzw. Westfalenliga ging es 2023 zum vierten Mal hoch. Nun folgt der ganz große Coup, der durchaus das Ziel nach der letztjährigen Vizemeisterschaft war.
Mit lediglich zwei Niederlagen ist es eine der besten "Westfalenliga 1-Meisterschaften" in diesem Jahrtausend
17. SC Westfalia Kinderhaus (Aufsteiger)
Erstmaliger Aufstieg in die Oberliga nach sechs Jahren Westfalenliga
Mit Kinderhaus gibt es erstmals vier Münsteraner Vereine in der Oberliga. Dortmund hatte dies erstmals in der Saison 2023/24 geschafft.
Noch im Jahre 2010 spielte Kinderhaus in der Kreisliga A, danach ging es stetig bergauf
18. DJK TuS Hordel (Aufsteiger)
Durchmarsch aus der Landesliga in die Oberliga
war nach 13 Jahren Westfalenliga im Sommer 2023 in die Landesliga abgestürzt
Einzige bisherige Oberliga-Ära war von 1996 bis 2003
19. SpVgg Horsthausen (Aufsteiger)
Erstmaliger Aufstieg in die Oberliga
Noch im Jahre 2013 spielte Horsthausen in der Kreisliga A, danach ging es stetig bergauf
Gesunder Wachstum (4 Jahre Bezirksliga, 6 Jahre Landesliga (inklusive Corona-Jahre) und 3 Jahre Westfalenliga)