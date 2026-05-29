So sieht die Oberliga Westfalen 2026/27 aus

Einer muss noch raus! – Foto: FuPa

Der TuS Ennepetal, die SpVgg Vreden und Rot Weiss Ahlen stecken noch im Abstiegskampf. Einer muss am Sonntag den bitteren Gang in die Westfalenliga antreten.

Ansonsten steht die Zusammensetzung der Spielzeit 2026/27, die erstmals seit 2023/24 wieder mit 18 Mannschaften an den Start gehen wird, fest. In den vergangenen Jahren war das westfälische Amateuroberhaus durch die Wiedereingliederung des VfL Bochum II und des DSC Arminia Bielefeld II etwas durcheinander gewirbelt worden. Der dadurch entstandene "Nachteil" für die Oberligisten kommt nun zum Tragen, da einmalig drei Mannschaften in die Westfalenliga absteigen müssen.

Dies sind die Oberligisten 2026/27: