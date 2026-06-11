So sieht die Oberliga Niedersachsen in der Saison 2026/27 aus Die Oberliga-Niedersachsen für die Saison 2026/27 „steht“: Der SC Spelle-Venhaus trifft in der neuen Serie auf fünf neue Kontrahenten. von red · Heute, 18:18 Uhr · 0 Leser

Die Fotomontage zeigt die Ex-Speller Christian Düker (l./BW Lohne) und Niklas Harms-Ensink (Vorwärts Nordhorn). – Foto: SCSV

Atlas Delmenhorst hat den Sprung in die Regionalliga geschafft. Mit dem MTV Wolfenbüttel, TSV Wetschen und dem SV Holthausen Biene mussten gleich drei von vier Aufsteigern in die Landesliga zurück. Nur der Lüneburger SK Hansa schaffte immerhin als Sechster - einen Rang vor dem SCSV - den Klassenerhalt. Abgestiegen ist auch USI Lupo-Martini Wolfsburg.

Neu in der Oberliga sind Regionalliga-Absteiger BW Lohne - trotz der Verpflichtung von Ex-SV-Meppen-Trainer Christian Neidhart als Feuerwehrmann. Für Neidhart endete das Gastspiel nach einem halben Jahr. Aufgestiegen aus den Landesligen sind Vorwärts Nordhorn (Weser-Ems), SSV Vorsfelde (Braunschweig), SC Hemmingen-Westerfeld (Hannover) und SV Drochtersen/Assel II (Lüneburg). Bei BW Lohne, das nach vier Jahren in der vierten Liga wieder in die Oberliga zurückkehren musste, treffen die Speller zumindest auf einen alten Bekannten im Team des neuen Trainers Hammad El-Arab: Christian Düker verlässt nämlich ein Jahr nach dem Abschied vom SCSV auch den Bezirksligisten SV Bethen wieder. Er wechselt zurück zu BW Lohne. Für die Blau-Weißen ist er schon von 2021 bis 2024 aufgelaufen. Für Spelle hat der Defensivfußballer in der Saison 2024/25 insgesamt 32 Pflichtspiele bestritten.

Spelle ist gespannt auf die Derbys gegen Vorwärts Nordhorn, die auch ein Wiedersehen mit Niklas Harms-Ensink bedeuten. Der 23-Jährige ist im vergangenen Sommer von den Grafschaftern zum SCSV gekommen, aber schon im Winter ohne einen Pflichtspieleinsatz für die Schwarz-Weißen wieder zum Ex-Verein zurückgekehrt, bei dem er wieder mit seinem Zwillingsbruder Leon aufgelaufen ist. Der Flügelspieler, den Verletzungen und Erkrankungen ausbremsten, war mit dem Speller Felix Golkowski gemeinsam beim JLZ Emsland. Das Team von Vorwärts-Trainer Viktor Maier, der auch für den SV Meppen und den FC Eintracht Rheine gespielt hat, setzte sich in der Landesliga Weser-Ems mit einem Punkt Vorsprung vor dem BV Garrel durch. Beste Torschützen waren Christopher Hölscher (26) und Kamaljit Singh (22) - sie erzielten mehr als die Hälfte der 84 Punktspieltreffer der Nordhorner. Vorwärts und der SCSV spielten zuletzt gemeinsam vor 14 Jahren in der Bezirksliga. Auch der SSV Vorsfelde ist kein Unbekannter für die Emsländer: Die Mannschaft von Trainer René Wegner kehrt nach nur einem Jahr als Meister der Landesliga Braunschweig in die Oberliga zurück. Der Club aus Wolfsburg holte den Titel mit drei Punkten Vorsprung (73) und der klar besseren Tordifferenz vor dem MTV Gifhorn. Der SSV stellte mit 92 Treffern die beste Offensive und mit 30 Gegentreffern die stabilste Abwehr der Liga. Justin Neuner, Mahmud Chaaban (beide 12), Dustin Reich (11) und Pelle Erik Blaukat (10) hatten den größten Anteil am Vorsfelder Torreigen. Dauerbrenner war Abwehrspieler Dennis Dubiel, der keine einzige Punktspiel-Sekunde verpasste. Auf den SCSV wartet beim SSV die zweitweiteste Anreise (277 Kilometer).