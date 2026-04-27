 2026-04-23T13:43:33.969Z

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So sieht die Oberliga Niedersachsen 2026/27 aus

Wenn alle so bliebe ...

von red · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser
Der SV Atlas steht kurz vor dem Aufstieg in die Regionalliga
Der SV Atlas steht kurz vor dem Aufstieg in die Regionalliga – Foto: Manni Hermes

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Wenn alles so bliebe, wie es jetzt ist, steigen drei Teams aus der Regionalliga Nord ab, darunter Blau-Weiß Lohne. Das bedeutet, die Oberliga Niedersachsen macht durch den Meister einen 1:1-Tausch. Was aber passiert dann mit der Oberliga, wenn der Relegant auch noch aufsteigt?

Stand jetzt sähe die Oberliga Niedersachsen nächstes Jahr wie folgt aus:

1. Blau-Weiß Lohne (Absteiger aus der Regionalliga Nord)
2. Heeslinger SC (kann sich noch über die Relegation für die RL Nord qualifizieren)
3. 1. FC Germania Egestorf-Langreder
4. VfV Borussia 06 Hildesheim 24
5. SC Spelle-Venhaus 27
6. SV Wilhelmshaven 25
7. TuS Bersenbrück 26
8. SV Meppen II 27
9. Lüneburger Sport-Klub Hansa
10. FC Verden 04
11. MTV Wolfenbüttel
12. Eintracht Braunschweig II
13. Vorsfelde/MTV Gifhorn (Aufsteiger LL Braunschweig)
14. SC Hemmingen-Westerfeld (Aufsteiger LL Hannover)
15. SV Vorwärts Nordhorn/BV Garrel (Aufsteiger LL Weser-Ems)
16. SV Drochtersen/Assel II (Aufsteiger LL Lüneburg)

In der Regionalliga Nord steigen aktuell drei Teams ab. Vier Spieltage sind noch zu spielen.

Tabelle der Regionalliga Nord


1. SV Meppen 31 24-5-2 95:29 77
------------------------------------
2. SV Drochtersen/Assel 31 22-2-7 79:43 68
3. VfB Oldenburg 30 20-5-5 80:37 65
4. SSV Jeddeloh 31 19-6-6 76:40 63
5. Hannover 96 II (Ab) 30 14-5-11 54:42 47
6. Bremer SV 30 13-8-9 45:34 47
7. 1. FC Phönix Lübeck 31 13-8-10 45:39 47
8. Hamburger SV II 31 12-7-12 51:47 43
9. BSV Kickers Emden 30 11-8-11 53:47 41
10. VfB Lübeck 30 11-7-12 49:57 40
11. SC Weiche Flensburg 08 30 11-6-13 60:59 39
12. SV Werder Bremen II 31 9-10-12 51:63 37
13. FSV Schöningen (Auf) 31 10-3-18 48:71 33
14. HSC Hannover (Auf) 31 7-7-17 37:80 28
15. FC Eintracht Norderstedt 31 6-8-17 44:70 26
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16. FC St. Pauli II 30 4-10-16 33:65 22
17. TuS Blau-Weiß Lohne 31 5-7-19 32:67 22
18. Altona 93 (Auf) 30 6-4-20 40:82 22