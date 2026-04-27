So sieht die Oberliga Niedersachsen 2025/26 aus Wenn alle so bliebe ... von red · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

Der SV Atlas steht kurz vor dem Aufstieg in die Regionalliga – Foto: Manni Hermes

Wenn alles so bliebe wie es jetzt ist, steigen drei Teams aus der Regionalliga Nord ab, darunter Blau-Weiß Lohne. Das bedeutet, die Oberliga Niedersachsen macht durch den Meister einen 1:1-Tausch. Was aber passiert dann mit der Oberliga, wenn der Relegant auch noch aufsteigt?

Stand jetzt sähe die Oberliga Niedersachsen nächstes Jahr wie folgt aus:



1. Blau-Weiß Lohne (Absteiger aus der Regionalliga Nord)

2. Heeslinger SC (kann sich noch über die Relegation für die RL Nord qualifizieren)

3. 1. FC Germania Egestorf-Langreder

4. VfV Borussia 06 Hildesheim 24

5. SC Spelle-Venhaus 27

6. SV Wilhelmshaven 25

7. TuS Bersenbrück 26

8. SV Meppen II 27

9. Lüneburger Sport-Klub Hansa

10. FC Verden 04

11. MTV Wolfenbüttel

12. Eintracht Braunschweig II

13. Vorsfelde/MTV Gifhorn (Aufsteiger LL Braunschweig)

14. SC Hemmingen-Westerfeld (Aufsteiger LL Hannover)

15. SV Vorwärts Nordhorn/BV Garrel (Aufsteiger LL Weser-Ems)

16. SV Drochtersen/Assel II (Aufsteiger LL Lüneburg)

In der Regionalliga Nord steigen aktuell drei Teams ab. Vier Spieltage sind noch zu spielen. Tabelle der Regionalliga Nord