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So sieht die Oberliga Niedersachsen 2025/26 aus
Wenn alle so bliebe ...
von red · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser
Der SV Atlas steht kurz vor dem Aufstieg in die Regionalliga – Foto: Manni Hermes
Wenn alles so bliebe wie es jetzt ist, steigen drei Teams aus der Regionalliga Nord ab, darunter Blau-Weiß Lohne. Das bedeutet, die Oberliga Niedersachsen macht durch den Meister einen 1:1-Tausch. Was aber passiert dann mit der Oberliga, wenn der Relegant auch noch aufsteigt?
Stand jetzt sähe die Oberliga Niedersachsen nächstes Jahr wie folgt aus:
1. Blau-Weiß Lohne (Absteiger aus der Regionalliga Nord) 2. Heeslinger SC (kann sich noch über die Relegation für die RL Nord qualifizieren) 3. 1. FC Germania Egestorf-Langreder 4. VfV Borussia 06 Hildesheim 24 5. SC Spelle-Venhaus 27 6. SV Wilhelmshaven 25 7. TuS Bersenbrück 26 8. SV Meppen II 27 9. Lüneburger Sport-Klub Hansa 10. FC Verden 04 11. MTV Wolfenbüttel 12. Eintracht Braunschweig II 13. Vorsfelde/MTV Gifhorn (Aufsteiger LL Braunschweig) 14. SC Hemmingen-Westerfeld (Aufsteiger LL Hannover) 15. SV Vorwärts Nordhorn/BV Garrel (Aufsteiger LL Weser-Ems) 16. SV Drochtersen/Assel II (Aufsteiger LL Lüneburg)
In der Regionalliga Nord steigen aktuell drei Teams ab. Vier Spieltage sind noch zu spielen.