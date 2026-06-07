So sieht die Oberliga Niederrhein 2026/27 aus Das Teilnehmerfeld der Oberliga Niederrhein steht: Der SV Scherpenberg hat das Rennen gegen den SV Budberg gewonnen und steigt erstmals in die fünfthöchste Spielklasse auf. Damit nimmt eine außergewöhnlich starke Liga weiter Formen an. von André Nückel · Heute, 20:32 Uhr · 0 Leser

Die Meisterschale der Oberliga Niederrhein. – Foto: Marcel Eichholz

Jetzt ist auch die letzte offene Frage beantwortet: Der SV Scherpenberg steigt erstmals in die Oberliga Niederrhein auf und komplettiert damit das Teilnehmerfeld für die Saison 2026/27. Der Klub setzte sich im dramatischen Rennen um den Aufstieg gegen den SV Budberg durch, der lange ebenfalls beste Chancen hatte und seinerseits mit einem starken Umfeld sowie vielen Fans als spannende Bereicherung für die Liga gegolten hätte.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Scherpenberg krönt dramatisches Aufstiegsrennen Für Scherpenberg ist dieser Erfolg historisch. Der Verein hatte in den vergangenen Jahren immer wieder um den Sprung nach oben gekämpft, nun ist der erstmalige Aufstieg in die Oberliga perfekt. Damit erreicht der Klub die fünfthöchste Spielklasse und bekommt es künftig mit einer Liga zu tun, die nach aktuellem Stand so namhaft und ambitioniert besetzt sein dürfte wie selten zuvor. Besonders reizvoll ist der Aufstieg auch deshalb, weil Scherpenberg nicht in eine gewöhnliche Oberliga-Saison kommt. Die Spielzeit 2026/27 verspricht enorme Strahlkraft, weil gleich mehrere Traditionsvereine und Regionalliga-Absteiger im Teilnehmerfeld stehen. Der Wuppertaler SV und die SSVg Velbert kommen aus der Regionalliga West herunter, zudem gehört die Fortuna Düsseldorf U23 nach dem Zwangsabstieg ebenfalls zum Feld. Dazu bleibt der KFC Uerdingen in der Liga, während Ratingen 04/19 nach dem verpassten Aufstieg erneut zu den ambitionierten Mannschaften zählen dürfte.

Eine Liga mit außergewöhnlicher Wucht Mit dem VfB 03 Hilden steigt der Meister in die Regionalliga auf, die Absteiger aus der Oberliga stehen ebenfalls fest: DJK Adler Union Frintrop, 1. FC Kleve, VfB Homberg und SV Biemenhorst müssen die Liga verlassen. Gleichzeitig bringen die Aufsteiger neue Geschichten mit. Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 hatte ihren Aufstieg bereits perfekt gemacht und kommt mit Ambitionen, Tradition und guten Zuschauerzahlen in die Oberliga. Nun folgt Scherpenberg als weiterer Landesliga-Aufsteiger und schreibt ein eigenes Kapitel Vereinsgeschichte. Gerade die Mischung macht die kommende Saison so spannend. Ob Traditionsklubs wie Uerdingen und Wuppertal, ambitionierte Vereine wie Ratingen, Schonnebeck oder St. Tönis, starke etablierte Oberligisten wie Meerbusch und ETB oder Aufsteiger mit Euphorie wie Solingen und Scherpenberg: Die Oberliga Niederrhein 2026/27 könnte sportlich und emotional eine außergewöhnliche Spielzeit werden.