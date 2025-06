So sieht die Oberliga Niederrhein 2025/26 aus

Alle Teilnehmer der neuen Saison 2025/26 in der Oberliga Niederrhein stehen fest! Die SSVg Velbert verabschiedet sich als Meister in die Regionalliga West, gleich drei Klubs feiern ihre Premiere in der höchsten Liga im Fußballverband Niederrhein (FVN).

Das gilt auch für die DJK Adler Union Frintrop, denn die Essener kehren nach ihrem Abstieg im Vorjahr direkt wieder zurück. Gleich drei Vereine schaffen den erstmaligen Sprung in die Oberliga: Blau-Weiß Dingden hat sich den Aufstieg über Jahre erarbeitet, ist aber ähnlich wie der VfL Jüchen-Garzweiler am Ende relativ souverän aufgestiegen. Die Holzheimer SG galt vor der Saison als Top-Favorit, hatte dann aber größere Schwierigkeiten . Geklappt hat es am letzten Spieltag trotzdem.

So lief der letzte Spieltag der Oberliga Niederrhein

34. Spieltag

Sa., 31.05.25 16:00 Uhr FC Büderich - Ratingen 04/19 0:0

So., 01.06.25 15:00 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen 2:1

So., 01.06.25 15:00 Uhr TVD Velbert - 1. FC Monheim 2:5

So., 01.06.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - TSV Meerbusch 3:3

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC Union Nettetal - VfB 03 Hilden 2:1

So., 01.06.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SSVg Velbert 0:1

So., 01.06.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Sonsbeck 4:1

So., 01.06.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Kleve 1:0

So., 01.06.25 15:45 Uhr Mülheimer FC 97 - SC St. Tönis 1911/20 4:4