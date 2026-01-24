So sieht die Oberliga-Jahrestabelle 2025 aus:

FuPa Westfalen hat alle Oberliga-Partien, die im Kalenderjahr 2025 stattgefunden haben, in einer Tabelle zusammengefasst.
Es ist an der Spitze das erwartete Bild mit den vier Oberliga-Topteams SG Wattenscheid 09, SV Lippstadt 08, ASC 09 Dortmund und Westfalia Rhynern.
Die Sportfreunde Siegen hatten im vergangenen Jahr eine fast perfekte Rückserie mit mehreren Nachholspielen bestritten und stehen daher sogar auf Platz 6. Natürlich ist es der mit Abstand beste Punktequotient.
Rot Weiss Ahlen, der TuS Ennepetal und die SpVgg Erkenschwick weisen mit weniger als einem Punkt pro Partie wie der heutige Westfalenligist Concordia Wiemelhausen eine "Absteiger-Bilanz" auf.
Platzierung | Mannschaft | Spiele | Bilanz | Punkte
1. SG Wattenscheid 09 | 37 | 21 - 10 - 6 | 73
2. ASC 09 Dortmund | 34 | 20 - 7 - 7 | 67
3. SV Lippstadt 08 | 35 | 20 - 7 - 8 | 67
4. Westfalia Rhynern | 35 | 18 - 8 - 9 | 62
5. SC Preußen Münster II | 35 | 16 - 7 - 12 | 55
6. Sportfreunde Siegen | 20 | 15 - 5 - 0 | 50
7. SpVgg Vreden | 35 | 11 - 11 - 13 | 44
8. TSV Victoria Clarholz | 34 | 12 - 7 - 15 | 43
9. 1. FC Gievenbeck | 36 | 11 - 10 - 15 | 43
10. FC Eintracht Rheine | 33 | 10 - 12 - 11 | 42
11. SG Finnentrop/Bamenohl | 35 | 10 - 11 - 14 | 41
12. SC Verl II | 35 | 10 - 9 - 16 | 39
13. SV Schermbeck | 35 | 10 - 8 - 17 | 38
14. VfL Bochum II | 17 | 9 - 5 - 3 | 32
15. RW Ahlen | 34 | 8 - 7 - 19 | 31
16. TuS Ennepetal | 34 | 8 - 5 - 21 | 29
17. TSG Sprockhövel | 18 | 8 - 3 - 7 | 27
18. SpVgg Erkenschwick | 35 | 7 - 6 - 22 | 27
19. DSC Arminia Bielefeld II | 16 | 6 - 5 - 5 | 23
20. Türkspor Dortmund | 17 | 7 - 2 - 8 | 23
21. TuS Hiltrup | 17 | 4 - 6 - 7 | 18
22. Concordia Wiemelhausen | 17 | 4 - 3 - 10 | 15
1. Sportfreunde Siegen | 2,500
2. SG Wattenscheid 09 | 1,973
3. ASC 09 Dortmund | 1,971
4. SV Lippstadt 08 | 1,914
5. VfL Bochum II | 1,882
6. Westfalia Rhynern | 1,771
7. SC Preußen Münster II | 1,571
8. TSG Sprockhövel | 1,500
9. DSC Arminia Bielefeld II | 1,438
10. Türkspor Dortmund | 1,353
11. FC Eintracht Rheine | 1,273
12. TSV Victoria Clarholz | 1,265
13. SpVgg Vreden | 1,257
14. 1. FC Gievenbeck | 1,194
15. SG Finnentrop/Bamenohl | 1,171
16. SC Verl II | 1,114
17. SV Schermbeck | 1,086
18. TuS Hiltrup | 1,059
19. RW Ahlen | 0,912
20. Concordia Wiemelhausen | 0,882
21. TuS Ennepetal | 0,853
22. SpVgg Erkenschwick | 0,771