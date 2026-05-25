So sieht die Oberliga 2026/2027 aus

In der Oberliga Baden-Württemberg ist die Runde fast beendet, deshalb zeichnet sich ein Bild, wie die Zusammensetzung der Liga zur Saison 2026/2027 aussieht.
Der VfR Aalen ist Meister und somit Aufsteiger in die Regionalliga Südwest. Der VfR Mannheim hat sich die Vizemeisterschaft gesichert, das Team nimmt an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Südwest teil.
In Sachen Abstieg ist einiges, aber noch nicht alles geklärt. Nach derzeitigem Stand gibt es fünf Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg. Das kann sich aber eventuell noch ändern und hängt davon ab, ob der VfR Mannheim noch in die Regionalliga aufsteigt. Die TSG Balingen und der Bahlinger SC kommen aus der Regionalliga herunter.
Der FC Denzlingen, der FSV 08 Bietigheim-Bissingen und der FSV Hollenbach stehen vor dem letzten Spieltag als Absteiger aus der Oberliga fest. Davor ist rechnerisch noch einiges möglich. Betroffen sind vier Mannschaften: 1. FC Normannia Gmünd (12. Platz, 52:50 Tore, 38 Punkte), Türkischer SV Singen (13., 51:79, 37), Türkspor Neckarsulm (14., 47:58, 36) und 1. Göppinger SV (15., 48:53, 33).
Sollte der VfR Mannheim über die Aufstiegsspiele den Sprung in die Regionalliga schaffen, würde sich die Anzahl der Absteiger aus der Oberliga um ein Team verringern. In diesem Fall dürfte sich der Fünftletzte über den Klassenerhalt freuen. Das heißt: 4 oder 5 Absteiger sind derzeit aus der Oberliga möglich.
Alle drei direkten Aufsteiger in die Oberliga stehen fest. In der Verbandsliga Württemberg ist Young Boys Reutlingen der Meister geworden. In der Verbandsliga Baden setzte sich der 1. FC Mühlhausen durch. Den Titel in der Verbandsliga Südbaden hat sich der FC Teningen gesichert.
Neben den drei Meistern der Verbandsliga Württemberg, Baden und Südbaden ermitteln die Vizemeister dieser drei Ligen in einer Aufstiegsrunde den vierten Aufsteiger. Der FC Holzhausen und der SC Lahr stehen dafür fest. In der Verbandsliga Baden ist das Rennen um die Vizemeisterschaft noch nicht geklärt.
So sieht die Oberliga Baden-Württemberg nach derzeitigem Stand aus: