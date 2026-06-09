So sieht die Mittelrheinliga in der Saison 2026/27 aus

Die Saison 2025/26 ist seit kurzem Geschichte und wir werfen bereits jetzt einen Blick auf die kommende Mittelrheinliga-Spielzeit. Wie das Teilnehmerfeld aussieht und welche Mannschaften auf- und abgestiegen sind erfährst du im Folgenden.
Mit einem Paukenschlag verabschiedet sich der SV Bergisch Gladbach 09 in Richtung Regionalliga West: Mit einem fulminanten 10:0-Sieg am letzten Spieltag ist die Meisterschaft und somit die Rückkehr in die Viertklassigkeit fix. Neben dem Meister hatten der Siegburger SV 04, der VfL Vichttal und der SV Eintracht Hohkeppel die Lizenz für die Regionalliga West beantragt.
Einen Absteiger aus der Regionalliga in die Mittelrheinliga gibt es nicht, da sowohl der Bonner SC als auch der 1. FC Köln II den Klassenerhalt bereits frühzeitig gesichert haben.
1. SV Eintracht Hohkeppel
2. Siegburger SV
3. VfL Vichttal
4. SSV Merten
5. FC Wegberg-Beeck
6. SpVg Frechen 20
7. SSV Bornheim
8. SC Fortuna Köln II
9. TuS Blau-Weiß Königsdorf
10. 1. FC Düren
11. FC Hennef 05
12. SpVg Porz
13. FSV SW Neunkirchen-Seelscheid (Meister Landesliga 1)
14. SC Borussia Lindenthal-Hohenlind (Vizemeister Landesliga 1)
15. TuS Chlodwig Zülpich (Meister Landesliga 2)
16. FC Hürth (Vizemeister Landesliga 2)
Der FC Pesch stand nach seinem Rückzug als erster Absteiger fest. Die Sportfreunde Düren müssen nach einem Jahr sportlich den Gang in die Landesliga antreten. Nach zwei Spielzeiten in der Oberliga ist auch Teutonia Weiden in der kommenden Saison wieder Landesligist.
(Stand 8. Juni 2026)
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