So sieht die Mittelrheinliga in der Saison 2026/27 aus

Der TuS Chlodwig Zülpich ist als Meister der Landesliga 2 in der kommenden Saison Mittelrheinligist! – Foto: Rocco Bartsch

Die Saison 2025/26 ist seit kurzem Geschichte und wir werfen bereits jetzt einen Blick auf die kommende Mittelrheinliga-Spielzeit. Wie das Teilnehmerfeld aussieht und welche Mannschaften auf- und abgestiegen sind erfährst du im Folgenden.

Aufsteiger und Absteiger in der Mittelrheinliga

Mit einem Paukenschlag verabschiedet sich der SV Bergisch Gladbach 09 in Richtung Regionalliga West: Mit einem fulminanten 10:0-Sieg am letzten Spieltag ist die Meisterschaft und somit die Rückkehr in die Viertklassigkeit fix. Neben dem Meister hatten der Siegburger SV 04, der VfL Vichttal und der SV Eintracht Hohkeppel die Lizenz für die Regionalliga West beantragt.

Einen Absteiger aus der Regionalliga in die Mittelrheinliga gibt es nicht, da sowohl der Bonner SC als auch der 1. FC Köln II den Klassenerhalt bereits frühzeitig gesichert haben.