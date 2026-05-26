So sieht die Mittelrheinliga in der Saison 2026/27 aus FuPa gibt einen Überblick, wie sich die Mittelrheinliga in der Saison 2026/2027 zusammensetzt. von red · Heute, 18:40 Uhr · 0 Leser

Nach der Niederlage gegen Vichttal wird der Siegburger SV auch in der kommenden Spielzeit mit großer Wahrscheinlichkeit in der Mittelrheinliga kicken. – Foto: Lucy Neuber

Zwei Spieltage sind in dieser Saison in der Mittelrheinliga noch zu absolvieren, doch wir werfen bereits jetzt einen Blick auf die kommende Saison. Wie das Teilnehmerfeld aussieht, welche Mannschaften auf- und abgestiegen sind und wer Chancen auf das Regionalliga-Ticket hat, erfährst du im Folgenden.

Aufsteiger und Absteiger in der Mittelrheinliga Drei mögliche Aufsteiger in die Regionalliga West gibt es: Tabellenführer SV Bergisch Gladbach 09, der Siegburger SV 04 und der SV Eintracht Hohkeppel haben die Lizenz für die vierthöchste Spielklasse beantragt und (theoretisch) noch die Möglichkeit auf die Meisterschaft. Fest steht bereits, dass es keinen Absteiger aus der Regionalliga in die Mittelrheinliga geben wird. Sowohl der Bonner SC als auch der 1. FC Köln II haben den Klassenerhalt bereits in der Tasche.

Das ist ist die Mittelrheinliga 2026/27 1. SV Bergisch Gladbach 09*

2. Siegburger SV*

3. SV Eintracht Hohkeppel*

4. VfL Vichttal

5. SSV Merten

6. FC Wegberg-Beeck

7. SpVg Frechen 20

8. SC Fortuna Köln II

9. TuS Blau-Weiß Königsdorf

10. 1. FC Düren

11. SSV Bornheim

12. FC Hennef 05

13. SpVg Porz

14. FSV SW Neunkirchen-Seelscheid (Aufsteiger Landesliga 1)

15. FC Hürth (Aufsteiger Landesliga 2)

16. Meister / Vize Landesliga 1

17. Meister / Vize Landesliga 2 Der FC Pesch steht nach seinem Rückzug als Absteiger fest. Die Sportfreunde Düren müssen nach einem Jahr sportlich den Gang in die Landesliga antreten. Nach zwei Spielzeiten in der Oberliga muss auch Teutonia Weiden zurück in die Landesliga.