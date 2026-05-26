So sieht die Mittelrheinliga in der Saison 2026/27 aus

Zwei Spieltage sind in dieser Saison in der Mittelrheinliga noch zu absolvieren, doch wir werfen bereits jetzt einen Blick auf die kommende Saison. Wie das Teilnehmerfeld aussieht, welche Mannschaften auf- und abgestiegen sind und wer Chancen auf das Regionalliga-Ticket hat, erfährst du im Folgenden.
Drei mögliche Aufsteiger in die Regionalliga West gibt es: Tabellenführer SV Bergisch Gladbach 09, der Siegburger SV 04 und der SV Eintracht Hohkeppel haben die Lizenz für die vierthöchste Spielklasse beantragt und (theoretisch) noch die Möglichkeit auf die Meisterschaft.
Fest steht bereits, dass es keinen Absteiger aus der Regionalliga in die Mittelrheinliga geben wird. Sowohl der Bonner SC als auch der 1. FC Köln II haben den Klassenerhalt bereits in der Tasche.
1. SV Bergisch Gladbach 09*
2. Siegburger SV*
3. SV Eintracht Hohkeppel*
4. VfL Vichttal
5. SSV Merten
6. FC Wegberg-Beeck
7. SpVg Frechen 20
8. SC Fortuna Köln II
9. TuS Blau-Weiß Königsdorf
10. 1. FC Düren
11. SSV Bornheim
12. FC Hennef 05
13. SpVg Porz
14. FSV SW Neunkirchen-Seelscheid (Aufsteiger Landesliga 1)
15. FC Hürth (Aufsteiger Landesliga 2)
16. Meister / Vize Landesliga 1
17. Meister / Vize Landesliga 2
Der FC Pesch steht nach seinem Rückzug als Absteiger fest. Die Sportfreunde Düren müssen nach einem Jahr sportlich den Gang in die Landesliga antreten. Nach zwei Spielzeiten in der Oberliga muss auch Teutonia Weiden zurück in die Landesliga.
* diese Teams haben noch die Chance in die Regionalliga West aufzusteigen und haben auch die Lizenz beantragt.
**alle gekennzeichneten Teams könnten rechnerisch noch absteigen, bzw. haben noch Chancen auf den Klassenerhalt. Am Ende werden 16 Teams in die neue Mittelrheinliga-Saison starten.
Da in dieser Saison keinen Absteiger aus der Regionalliga West geben wird, steigen beide Vizemeister der Landesligen in die Mittelrheinliga auf.
(Stand 26. Mai 2026)
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