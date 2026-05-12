So sieht die Mittelrheinliga in der Saison 2026/27 aus FuPa gibt einen Überblick, wie sich die Mittelrheinliga in der Saison 2026/2027 zusammensetzt. von red · Heute, 06:44 Uhr · 0 Leser

Tabellenführer SV Bergisch Gladbach 09 will den Sprung in die Regionalliga West schaffen. – Foto: Boris Hempel

Vier Spieltage sind in dieser Saison in der Mittelrheinliga noch zu absolvieren, doch wir werfen bereits jetzt einen Blick auf die kommende Saison. Wie das Teilnehmerfeld aussieht, welche Mannschaften auf- und abgestiegen sind und wer Chancen auf das Regionalliga-Ticket hat, erfährst du im Folgenden.

Aufsteiger und Absteiger in der Mittelrheinliga Vier mögliche Aufsteiger in die Regionalliga West gibt es: Tabellenführer SV Bergisch Gladbach 09, der Siegburger SV 04, der SV Eintracht Hohkeppel und der VfL Vichttal haben die Lizenz für die vierthöchste Spielklasse beantragt und (theoretisch) noch die Möglichkeit auf die Meisterschaft. Fest steht bereits, dass es keinen Absteiger aus der Regionalliga in die Mittelrheinliga geben wird. Sowohl der Bonner SC als auch der 1. FC Köln II haben den Klassenerhalt bereits in der Tasche.

Das ist ist die Mittelrheinliga 2026/27 1. SV Bergisch Gladbach 09*

2. Siegburger SV*

3. SV Eintracht Hohkeppel*

4. VfL Vichttal*

5. SSV Merten

6. FC Wegberg-Beeck

7. SpVg Frechen 20

8. SC Fortuna Köln II

9. TuS Blau-Weiß Königsdorf

10. 1. FC Düren

11. SSV Bornheim

12. FC Hennef 05

13. SpVg Porz**

14. FC Teutonia Weiden**

15. Sportfreunde Düren**

16. Meister Landesliga 1

17. Meister Landesliga 2

18. Vizemeister Landesliga 1

19. Vizemeister Landesliga 2 Der FC Pesch steht nach seinem Rückzug als Absteiger in die Landesliga fest.