Der Bonner SC verabschiedet sich in Richtung Regionalliga West. – Foto: Boris Hempel

So sieht die Mittelrheinliga in der Saison 2025/26 aus FuPa gibt einen Überblick, wie sich die Mittelrheinliga – Stand 20. Mai – in der Saison 2025/2026 zusammensetzt.

Vier Spieltage sind in dieser Saison in der Mittelrheinliga noch zu absolvieren, doch wir werfen bereits jetzt einen Blick auf die kommende Saison. Wie das Teilnehmerfeld aussieht, welche Mannschaften auf- und abgestiegen sind und wer sich da Ticket zur Regionalliga gesichert hat, erfährst du im Folgenden.

Aufsteiger und Absteiger in der Mittelrheinliga Der Bonner SC steht bereits als Aufsteiger in die Regionalliga West fest, da die Elf von Trainer Sascha Glatzel als einziges Team die nötigen Unterlagen eingereicht hat und maximal nur noch Zweiter werden kann.

Der 1. FC Düren hat nach der Insolvenz auf seine Lizenz in der Regionalliga West bereits Ende April verzichtet und stand frühzeitig als Absteiger fest. Ein Neustart soll nun in der Mittelrheinliga begonnen werden. Auch der SV Eintracht Hohkeppel steigt nach nur einer Spielzeit wieder aus der Regionalliga ab. Da mit der U23 von Borussia Dortmund ein westfälischer Kandidat in die Regionalliga West eingruppiert wird, steigt auch der Rangfünfzehnte aus der vierten Spielklasse ab.