So sieht die Landesliga-Tabelle nach dem Rückzug des GSV Moers aus

Der GSV Moers hat wenig überraschend seine Mannschaft aus der Landesliga, Gruppe 2, zurückgezogen. Das sorgt für einige Veränderungen in der Tabelle. Während das Spitzen-Duo VfB Bottrop und SV Scherpenberg dichter aneinanderdrückt, verspricht auch der Kampf um den Klassenerhalt eine spannende Angelegenheit zu werden.
Das Titelrennen in der Liga ist nach dem Rückzug des GSV wieder etwas spannender geworden. Tabellenführer VfB Bottrop, der in der Hinrunde nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen die Grafschafter hinauskam, verliert einen Zähler. Verfolger SV Scherpenberg kassierte hingegen am 5. Spieltag eine saftige 0:4-Klatsche und verliert folglich keine Punkte. Somit trennen die beiden Top-Teams der Liga nur noch drei Zähler, was eine spannende Rückserie versprechen dürfte. Einen Rückschlag erleidet der ESC Rellinghausen, dem drei Punkte abgezogen werden, womit der Rückstand auf den SVS auf vier Zähler anwächst. Zum Rückrunden-Auftakt stehen sich Scherpenberg und Rellinghausen direkt gegenüber - die Partie könnte durchaus einen richtungsweisenden Charakter haben.
Im Tabellenkeller verlieren der FC Kray und der PSV Wesel je drei Punkte, Schlusslicht Rhenania Bottrop einen Punkt. Ohne Punktverlust geht es für die Sportfreunde Niederwenigern und die Sportfreunde Hamborn 07 weiter. Insgesamt ist die Abstiegszone damit ein Stück weiter zusammengerückt.
1. VfB Bottrop 16 12-4-0 53:26 40
2. SV Scherpenberg 16 11-4-1 46:27 37
3. ESC Rellinghausen 16 10-3-3 35:18 33
4. SV Budberg 16 9-3-4 49:31 30
5. DJK Blau-Weiß Mintard 16 9-3-4 39:23 30
6. DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 (Auf) 16 8-4-4 45:36 28
7. VfB Speldorf 16 8-2-6 40:28 26
8. Viktoria Goch (Auf) 16 8-2-6 30:19 26
9. 1. FC Lintfort 16 8-2-6 40:33 26
10. SC Werden-Heidhausen (Auf) 16 6-3-7 31:42 21
11. Mülheimer FC 97 (Ab) 16 5-2-9 18:35 17
12. SG Essen-Schönebeck 16 5-1-10 33:36 16
13. Sportfreunde Niederwenigern (Ab) 16 4-4-8 32:38 16
14. FC Kray 16 4-2-10 20:34 14
15. PSV Wesel 16 3-3-10 16:43 12
16. Sportfreunde Hamborn 07 16 3-1-12 38:49 10
17. Rhenania Bottrop (Auf) 16 1-1-14 23:70 4
18. GSV Moers zg. 0 0-0-0 0:0 0
