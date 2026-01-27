So sieht die Landesliga-Tabelle nach dem Rückzug des GSV Moers aus

Der GSV Moers hat wenig überraschend seine Mannschaft aus der Landesliga, Gruppe 2, zurückgezogen. Das sorgt für einige Veränderungen in der Tabelle. Während das Spitzen-Duo VfB Bottrop und SV Scherpenberg dichter aneinanderdrückt, verspricht auch der Kampf um den Klassenerhalt eine spannende Angelegenheit zu werden.

Das Titelrennen in der Liga ist nach dem Rückzug des GSV wieder etwas spannender geworden. Tabellenführer VfB Bottrop, der in der Hinrunde nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen die Grafschafter hinauskam, verliert einen Zähler. Verfolger SV Scherpenberg kassierte hingegen am 5. Spieltag eine saftige 0:4-Klatsche und verliert folglich keine Punkte. Somit trennen die beiden Top-Teams der Liga nur noch drei Zähler, was eine spannende Rückserie versprechen dürfte. Einen Rückschlag erleidet der ESC Rellinghausen, dem drei Punkte abgezogen werden, womit der Rückstand auf den SVS auf vier Zähler anwächst. Zum Rückrunden-Auftakt stehen sich Scherpenberg und Rellinghausen direkt gegenüber - die Partie könnte durchaus einen richtungsweisenden Charakter haben.

Im Tabellenkeller verlieren der FC Kray und der PSV Wesel je drei Punkte, Schlusslicht Rhenania Bottrop einen Punkt. Ohne Punktverlust geht es für die Sportfreunde Niederwenigern und die Sportfreunde Hamborn 07 weiter. Insgesamt ist die Abstiegszone damit ein Stück weiter zusammengerückt.