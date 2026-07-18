 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

So sieht die Landesliga 2 in der Saison 2026/27 aus

Der Fußballverband Mittelrhein hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. FuPa zeigt euch die neue Landesliga Mittelrhein, Staffel 2.

von red · Heute, 07:15 Uhr · 0 Leser
Germania Eicherscheid ist als Aufsteiger neu in der Landesliga Staffel 2.
Germania Eicherscheid ist als Aufsteiger neu in der Landesliga Staffel 2. – Foto: Nick Förster

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LL Mittelrhein St. 2
Weiden
SF Düren
Uevekoven
SV Eilendorf

Der Fußballverband Mittelrhein (FVM) hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Vom Verband kommen die überregionalen Spielklassen ab der Bezirksliga aufwärts. In diesem Artikel findet ihr die Einteilung für die Landesliga Mittelrhein, Staffel 2.

Am Textende findet ihr die weiteren Staffeleinteilungen, chronologisch aufgeteilt nach Reihenfolge der Ligen.

Teilnehmerfeld 2026/27: Das ist die Landesliga Staffel 2

Fußballkreise: Aachen, Düren, Heinberg, Rhein-Erft

Neu in der Staffel 2: FC Teutonia Weiden, Sportfreunde Düren (beide Absteiger), SC 08 Elsdorf, SG Türkischer SV Düren, Germania Eicherscheid (alle Aufsteiger)

Landesliga Mittelrhein (16 Mannschaften)

FC Teutonia Weiden (Kreis Aachen)
Sportfreunde Düren (Kreis Düren)
Sportfreunde Uevekoven (Kreis Heinsberg)
SV Eilendorf (Kreis Aachen)
Germania Teveren (Kreis Heinsberg)
SV Breinig (Kreis Aachen)
Germania Lich-Steinstraß (Kreis Düren)
SC Fliesteden (Kreis Rhein-Erft)
Union Schafhausen (Kreis Heinsberg)
DJK Rasensport Brand (Kreis Aachen)
SV Helpenstein (Kreis Heinsberg)
Eintracht Verlautenheide (Kreis Aachen)
SV Kurdistan Düren (Kreis Düren)
SC 08 Elsdorf (Kreis Rhein-Erft)
SG Türkischer SV Düren (Kreis Düren)
Germania Eicherscheid (Kreis Aachen)

Staffeleinteilung 2026/27: Oberliga, Landesliga und Bezirksliga am Mittelrhein

➡️ Hier geht es zur Einteilung der Mittelrheinliga

➡️ Hier geht es zur Einteilung der Landesliga Staffel 1

➡️ Hier geht es zur Einteilung der Landesliga Staffel 2

➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 1

➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 2

➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 3

➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 4