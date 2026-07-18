So sieht die Landesliga 2 in der Saison 2026/27 aus

Der Fußballverband Mittelrhein (FVM) hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Vom Verband kommen die überregionalen Spielklassen ab der Bezirksliga aufwärts. In diesem Artikel findet ihr die Einteilung für die Landesliga Mittelrhein, Staffel 2.
Am Textende findet ihr die weiteren Staffeleinteilungen, chronologisch aufgeteilt nach Reihenfolge der Ligen.
Fußballkreise: Aachen, Düren, Heinberg, Rhein-Erft
Neu in der Staffel 2: FC Teutonia Weiden, Sportfreunde Düren (beide Absteiger), SC 08 Elsdorf, SG Türkischer SV Düren, Germania Eicherscheid (alle Aufsteiger)
FC Teutonia Weiden (Kreis Aachen)
Sportfreunde Düren (Kreis Düren)
Sportfreunde Uevekoven (Kreis Heinsberg)
SV Eilendorf (Kreis Aachen)
Germania Teveren (Kreis Heinsberg)
SV Breinig (Kreis Aachen)
Germania Lich-Steinstraß (Kreis Düren)
SC Fliesteden (Kreis Rhein-Erft)
Union Schafhausen (Kreis Heinsberg)
DJK Rasensport Brand (Kreis Aachen)
SV Helpenstein (Kreis Heinsberg)
Eintracht Verlautenheide (Kreis Aachen)
SV Kurdistan Düren (Kreis Düren)
SC 08 Elsdorf (Kreis Rhein-Erft)
SG Türkischer SV Düren (Kreis Düren)
Germania Eicherscheid (Kreis Aachen)
➡️ Hier geht es zur Einteilung der Mittelrheinliga
➡️ Hier geht es zur Einteilung der Landesliga Staffel 1
➡️ Hier geht es zur Einteilung der Landesliga Staffel 2
➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 1
➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 2
➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 3
➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 4