 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

So sieht die Landesliga 1 in der Saison 2026/27 aus

Der Fußballverband Mittelrhein hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. FuPa zeigt euch die neue Landesliga Mittelrhein, Staffel 1.

von red · Heute, 07:15 Uhr · 0 Leser
Mit einigen Top-Transfers will der FV Bonn-Endenich in der kommenden Spielzeit die Landesliga 1 aufmischen.
Mit einigen Top-Transfers will der FV Bonn-Endenich in der kommenden Spielzeit die Landesliga 1 aufmischen. – Foto: Boris Hempel

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LL Mittelrhein St. 1
Pesch
Bad Honnef
Schlebusch
1. FC Spich

Der Fußballverband Mittelrhein (FVM) hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Vom Verband kommen die überregionalen Spielklassen ab der Bezirksliga aufwärts. In diesem Artikel findet ihr die Einteilung für die Landesliga Mittelrhein, Staffel 1.

Am Textende findet ihr die weiteren Staffeleinteilungen, chronologisch aufgeteilt nach Reihenfolge der Ligen.

Teilnehmerfeld 2026/27: Das ist die Landesliga Staffel 1

Fußballkreise: Bonn, Sieg, Köln, Berg, Rhein-Erft

Neu in der Staffel 1: FC Pesch (Absteiger), Sportvereinigung Deutz 05, SV Schönenbach, FC Blau-Weiß Friesdorf und TuS 05 Oberpleis (alle Aufsteiger)

FC Pesch (Kreis Köln)
FV Bad Honnef (Kreis Sieg)
SV Schlebusch (Kreis Köln)
1. FC Spich (Kreis Sieg)
FV Bonn-Endenich (Kreis Bonn)
SC Blau-Weiß 06 Köln (Kreis Köln)
FV Wiehl 2000 (Kreis Berg)
SSV Homburg-Nümbrecht (Kreis Berg)
TuS Marialinden (Kreis Berg)
TuS Mondorf 1920 (Kreis Sieg)
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 (Kreis Rhein-Erft)
SC Rheinbach (Kreis Bonn)
Sportvereinigung Deutz 05 (Kreis Köln)
SV Schönenbach (Kreis Berg)
FC Blau-Weiß Friesdorf (Kreis Bonn)
TuS 05 Oberpleis (Kreis Sieg)

Staffeleinteilung 2026/27: Oberliga, Landesliga und Bezirksliga am Mittelrhein

➡️ Hier geht es zur Einteilung der Mittelrheinliga

➡️ Hier geht es zur Einteilung der Landesliga Staffel 1

➡️ Hier geht es zur Einteilung der Landesliga Staffel 2

➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 1

➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 2

➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 3

➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 4