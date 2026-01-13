Die zuletzt in Deggendorf stark aufspielenden "Deandorfer" um Fabian Schwarz (li.) bekommen es in Gruppe B mit TG Straubing, Landshut 09 und Puttenhausen zu tun. – Foto: Robert Geisler

So sieht die Gruppeneinteilung für die "Niederbayerische" aus! Am Samstag steht in Landshut die Bezirksmeisterschaft an

Am kommenden Samstag ab 13 Uhr steht der offizielle Abschluss der niederbayerischen Hallensaison an: Die Bezirksmeisterschaft in Landshut. Ausgerichtet wird das Event in der Sparda-Bank Sporthalle vom ETSV 09 Landshut. Die Eisenbahner, die im Freien in der A-Klasse Landshut um Punkte und Tore kämpfen, haben sich überraschend auch sportlich für die "Niederbayerische" qualifiziert, was der Stimmung sicher keinen Abbruch tun dürfte. "Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir die Niederbayerische Hallenmeisterschaft ausrichten dürfen. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Wir hoffen auf ein tolles Event und hoffen natürlich auch, dass zuschauermäßig einiges los sein wird. Unser Anhänger haben wir jedenfalls schon mobilisiert", betont Dominik Hartmann, Abteilungsleiter Fußball bei den 09ern.

Und so sieht die Gruppeneinteilung aus: Gruppe A



TSV Mauth (Bezirksliga Ost) SV Grainet (Bezirksliga Ost), TuS 1860 Pfarrkirchen (Bezirksliga West), SV Landshut-Münchnerau (Kreisklasse Landshut)

Mit drei Bezirksligisten ist die Gruppe A auf den ersten Blick sicherlich die stärkere und schwerere der beiden Staffeln. Die TuS aus Pfarrkirchen hinterließ in der bisherigen Hallensaison mit einer jungen Truppe einen ansprechenden Eindruck, wurde in der vergangenen Woche in Dingolfing ihrer Favoritenrolle gerecht und holte den Titel im Kreis West. Mit den Rottalern wird auch in Landshut zu rechnen sein. Mit Mauth und Grainet haben die Pfarrkirchner allerdings zwei starke Rivalen aus dem Bayerwald. Eigentlich nur überraschen kann der SV Landshut-Münchnerau, der in der Heimatstadt sicher hochmotiviert zu Werke gehen wird. Gruppe B

TSV-DJK Oberdiendort (Bezirksliga Ost), SV Türk Gücü Straubing (Bezirksliga West), ETSV 09 Landshut (A-Klasse Landshut), SV Puttenhausen (Kreisklasse Kelheim)



