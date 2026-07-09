So sieht die erste 1. Runde des Pokals in Nürnberg/Frankenhöhe aus

2026-07-09T07:06:32.265Z
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Hier geht's direkt zum Wettbewerb auf FuPa. Hier findet ihr alle Spiele der 1. Runde auf einen Blick. Gruppe 1 des Hofmann Ligapokal 2026/2027 Nürnberg/Frankenhöhe So., 26.07.26 SG Ehingen / Röckingen - TSV Wassertrüdingen So., 26.07.26 SG Großenried / Lellenfeld - FC Heide Königshofen So., 26.07.26 TSV Bechhofen - TSV Schnelldorf So., 26.07.26 SG Langfurth / Dentlein - TuS Feuchtwangen So., 26.07.26 SV Wieseth - SV Großohrenbronn So., 26.07.26 FC Erzberg-Wörnitz - SV Mosbach So., 26.07.26 TSV 08 Dürrwangen - TV Markt Weiltingen Gruppe 2 des Hofmann Ligapokal 2026/2027 Nürnberg/Frankenhöhe So., 26.07.26 TSV Merkendorf - TSV 1910 Lichtenau So., 26.07.26 SC Wernsbach-Weihenzell - ESV Ansbach/Eyb So., 26.07.26 TSV Fichte Ansbach - TSV Brodswinden So., 26.07.26 TSV Windsbach - SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach So., 26.07.26 DJK-SV Mitteleschenbach - SV Ornbau So., 26.07.26 SV Rauenzell - SV Schalkhausen Gruppe 3 des Hofmann Ligapokal 2026/2027 Nürnberg/Frankenhöhe So., 26.07.26 SG Colmberg / O.d.stetten - SSV Egenhausen So., 26.07.26 FC Wiedersbach-Neunkirchen - SSV Aurach So., 26.07.26 SG Obernzenn / U.bernheim - TSG Geslau-Buch am Wald So., 26.07.26 SG Gall.garten / Burgbernheim - TSV Flachslanden So., 26.07.26 SG Hohlach / Adelshofen - TSV Marktbergel So., 26.07.26 SG Wind - FC Dombühl So., 26.07.26 SV 67 Weinberg - TV 1862 Leutershausen Gruppe 4 des Hofmann Ligapokal 2026/2027 Nürnberg/Frankenhöhe So., 26.07.26 SV Bürglein - TSV Roßtal So., 26.07.26 SV Großhabersdorf - TSV 1894 Langenzenn So., 26.07.26 TSC Weißenbronn - SG Petersaurach / Großhaslach So., 26.07.26 TSV Wachendorf - SV Raitersaich So., 26.07.26 TSV Wilhermsdorf - TV 09 Dietenhofen So., 26.07.26 FC 1920 Heilsbronn - SF Laubendorf Gruppe 5 des Hofmann Ligapokal 2026/2027 Nürnberg/Frankenhöhe So., 26.07.26 FSV Lenkersheim - TSV Markt Erlbach So., 26.07.26 SG Dietersheim / Schauerheim - SG Münchsteinach /Diespeck So., 26.07.26 SpVgg Thierberg-Klosterdorf - RSV Sugenheim So., 26.07.26 SG Scheinfeld / Taschendorf - TSV Neustadt/Aisch So., 26.07.26 TSV Markt Bibart - SV Hagenbüchach So., 26.07.26 FSV Bad Windsheim - SV Losaurach Gruppe 6 des Hofmann Ligapokal 2026/2027 Nürnberg/Frankenhöhe So., 26.07.26 FC Serbia Nürnberg - Tuspo Nürnberg So., 26.07.26 DJK-BFC Nürnberg - FC Bayern Kickers Nürnberg So., 26.07.26 DJK Concordia Fürth - ASV Veitsbronn-Siegelsdorf So., 26.07.26 ASN Pfeil/Phönix Nürnberg - Tuspo Heroldsberg So., 26.07.26 Rot-Weiss Nürnberg - ASC Boxdorf So., 26.07.26 Türkischer SV Fürth - SF Großgründlach So., 26.07.26 FV Kleeblatt 99 Fürth - SV Fürth Poppenreuth Gruppe 7 des Hofmann Ligapokal 2026/2027 Nürnberg/Frankenhöhe So., 26.07.26 SpVgg Zabo Eintracht Nürnberg - TSV Altenfurt So., 26.07.26 TSV Maccabi Nürnberg - TSV Fischbach So., 26.07.26 DJK Sparta Noris Nürnberg - TB Johannis 88 So., 26.07.26 SSV Elektra Hellas Nürnberg - SV Reichelsdorf So., 26.07.26 DJK Falke Nürnberg - GSV Megas Alexandros So., 26.07.26 SC Worzeldorf - SV Eyüp Sultan So., 26.07.26 TV Glaishammer - Post SV Nürnberg Gruppe 8 des Hofmann Ligapokal 2026/2027 Nürnberg/Frankenhöhe So., 26.07.26 SV Wacker Nürnberg - STV Deutenbach So., 26.07.26 ATV Frankonia Nürnberg - ESV Flügelrad So., 26.07.26 TSV Azzurri Südwest Nürnberg - SC Germania Nürnberg So., 26.07.26 TSV Falkenheim - Türk FK Gostenhof So., 26.07.26 SV Maiach Hinterhof - ESV Rangierbahnhof So., 26.07.26 TSV 1861 Zirndorf - DJK Oberasbach Die SpVgg Nürnberg hat spielfrei.