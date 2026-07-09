 2026-07-09T07:06:32.265Z

Pokal

So sieht die erste 1. Runde des Pokals in Nürnberg/Frankenhöhe aus

Acht Gruppen mit jeweils zwölf bis zu 14 Teams

von btfm · Heute, 12:07 Uhr · 0 Leser
Pokalsieger in der vergangenen Saison: Die Sportfreunde Dinkelsbühl.
Pokalsieger in der vergangenen Saison: Die Sportfreunde Dinkelsbühl. – Foto: David Oßwald

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Der Spielplan des Hofmann Ligapokals im Kreis Nürnberg/Frankenhöhe ist da. Die 1. Runde ist für Sonntag, den 26. Juli 2026, um 15 Uhr angesetzt. Hier gibt's alle Duelle in der Übersicht. In Gruppe 8 hat die SpVgg Nürnberg erstmal spielfrei.

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Hier geht's direkt zum Wettbewerb auf FuPa. Hier findet ihr alle Spiele der 1. Runde auf einen Blick.

Gruppe 1 des Hofmann Ligapokal 2026/2027 Nürnberg/Frankenhöhe

  1. So., 26.07.26 SG Ehingen / Röckingen - TSV Wassertrüdingen
  2. So., 26.07.26 SG Großenried / Lellenfeld - FC Heide Königshofen
  3. So., 26.07.26 TSV Bechhofen - TSV Schnelldorf
  4. So., 26.07.26 SG Langfurth / Dentlein - TuS Feuchtwangen
  5. So., 26.07.26 SV Wieseth - SV Großohrenbronn
  6. So., 26.07.26 FC Erzberg-Wörnitz - SV Mosbach
  7. So., 26.07.26 TSV 08 Dürrwangen - TV Markt Weiltingen

Gruppe 2 des Hofmann Ligapokal 2026/2027 Nürnberg/Frankenhöhe

  1. So., 26.07.26 TSV Merkendorf - TSV 1910 Lichtenau
  2. So., 26.07.26 SC Wernsbach-Weihenzell - ESV Ansbach/Eyb
  3. So., 26.07.26 TSV Fichte Ansbach - TSV Brodswinden
  4. So., 26.07.26 TSV Windsbach - SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach
  5. So., 26.07.26 DJK-SV Mitteleschenbach - SV Ornbau
  6. So., 26.07.26 SV Rauenzell - SV Schalkhausen

Gruppe 3 des Hofmann Ligapokal 2026/2027 Nürnberg/Frankenhöhe

  1. So., 26.07.26 SG Colmberg / O.d.stetten - SSV Egenhausen
  2. So., 26.07.26 FC Wiedersbach-Neunkirchen - SSV Aurach
  3. So., 26.07.26 SG Obernzenn / U.bernheim - TSG Geslau-Buch am Wald
  4. So., 26.07.26 SG Gall.garten / Burgbernheim - TSV Flachslanden
  5. So., 26.07.26 SG Hohlach / Adelshofen - TSV Marktbergel
  6. So., 26.07.26 SG Wind - FC Dombühl
  7. So., 26.07.26 SV 67 Weinberg - TV 1862 Leutershausen

Gruppe 4 des Hofmann Ligapokal 2026/2027 Nürnberg/Frankenhöhe

  1. So., 26.07.26 SV Bürglein - TSV Roßtal
  2. So., 26.07.26 SV Großhabersdorf - TSV 1894 Langenzenn
  3. So., 26.07.26 TSC Weißenbronn - SG Petersaurach / Großhaslach
  4. So., 26.07.26 TSV Wachendorf - SV Raitersaich
  5. So., 26.07.26 TSV Wilhermsdorf - TV 09 Dietenhofen
  6. So., 26.07.26 FC 1920 Heilsbronn - SF Laubendorf

Gruppe 5 des Hofmann Ligapokal 2026/2027 Nürnberg/Frankenhöhe

  1. So., 26.07.26 FSV Lenkersheim - TSV Markt Erlbach
  2. So., 26.07.26 SG Dietersheim / Schauerheim - SG Münchsteinach /Diespeck
  3. So., 26.07.26 SpVgg Thierberg-Klosterdorf - RSV Sugenheim
  4. So., 26.07.26 SG Scheinfeld / Taschendorf - TSV Neustadt/Aisch
  5. So., 26.07.26 TSV Markt Bibart - SV Hagenbüchach
  6. So., 26.07.26 FSV Bad Windsheim - SV Losaurach

Gruppe 6 des Hofmann Ligapokal 2026/2027 Nürnberg/Frankenhöhe

  1. So., 26.07.26 FC Serbia Nürnberg - Tuspo Nürnberg
  2. So., 26.07.26 DJK-BFC Nürnberg - FC Bayern Kickers Nürnberg
  3. So., 26.07.26 DJK Concordia Fürth - ASV Veitsbronn-Siegelsdorf
  4. So., 26.07.26 ASN Pfeil/Phönix Nürnberg - Tuspo Heroldsberg
  5. So., 26.07.26 Rot-Weiss Nürnberg - ASC Boxdorf
  6. So., 26.07.26 Türkischer SV Fürth - SF Großgründlach
  7. So., 26.07.26 FV Kleeblatt 99 Fürth - SV Fürth Poppenreuth

Gruppe 7 des Hofmann Ligapokal 2026/2027 Nürnberg/Frankenhöhe

  1. So., 26.07.26 SpVgg Zabo Eintracht Nürnberg - TSV Altenfurt
  2. So., 26.07.26 TSV Maccabi Nürnberg - TSV Fischbach
  3. So., 26.07.26 DJK Sparta Noris Nürnberg - TB Johannis 88
  4. So., 26.07.26 SSV Elektra Hellas Nürnberg - SV Reichelsdorf
  5. So., 26.07.26 DJK Falke Nürnberg - GSV Megas Alexandros
  6. So., 26.07.26 SC Worzeldorf - SV Eyüp Sultan
  7. So., 26.07.26 TV Glaishammer - Post SV Nürnberg

Gruppe 8 des Hofmann Ligapokal 2026/2027 Nürnberg/Frankenhöhe

  1. So., 26.07.26 SV Wacker Nürnberg - STV Deutenbach
  2. So., 26.07.26 ATV Frankonia Nürnberg - ESV Flügelrad
  3. So., 26.07.26 TSV Azzurri Südwest Nürnberg - SC Germania Nürnberg
  4. So., 26.07.26 TSV Falkenheim - Türk FK Gostenhof
  5. So., 26.07.26 SV Maiach Hinterhof - ESV Rangierbahnhof
  6. So., 26.07.26 TSV 1861 Zirndorf - DJK Oberasbach

    Die SpVgg Nürnberg hat spielfrei.