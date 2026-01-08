So sieht die Endrunde des LZ-Cups aus - Auslosung im Re-Stream

Zwölf Mannschaft machen am Sonntag den Sieger beim sogenannten "LZ-Cup", die lippischen Hallenfußball-Meisterschaften, unter sich aus.
Aus dem Fußball-Kreis Detmold haben sich qualifiziert:
Post TSV Detmold (LL, Titelverteidiger), SG Belle-Cappel-Leopoldstal (BL), SV Eintracht Jerxen-Orbke (BL), TSV Horn-Bad Meinberg (KLA), FC Augustdorf (KLA), FSV Pivitsheide (KLA)
Aus dem Fußball-Kreis Lemgo haben sich qualifiziert:
TuS Lipperreihe (BL), TBV Lemgo (BL), TuS Ahmsen (BL), TSV Schötmar (KLA), Eintracht Lemgo (KLA), FC Schwelentrup-Spork/Wendlinghausen (KLA),
Die Auslosung:
Gruppe 1
FC Schwelentrup/Spork-Wendl.
TBV Lemgo
SG Belle-Cappel-Leopoldstal
TuS Horn-Bad Meinberg
Gruppe 2
FSV Pivitsheide
SV Eintracht Jerxen-Orbke
TuS Lipperreihe
FC Augustdorf
Gruppe 3
Eintracht Lemgo
TSV Schötmar
Post TSV Detmold
TuS Ahmsen
Die Auslosung im Re-Stream: