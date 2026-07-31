So sieht die Einteilung der A-, & B-Junioren-Verbandsligen aus

Die U19 Teams des ASV Cham und FC Memmingen sind weiterhin in der Bayernliga vertreten – Foto: Fischer

Die ältesten Nachwuchsfußballer haben zwar noch ein paar Wochen Zeit, bis es wieder um Punkte und Tore geht. Die Klassen der A-, und B-Junioren-Verbandsklassen sind mittlerweile eingeteilt und auch die Spielpläne sind festgezurrt. Ende August geht es bei der U19 los, ebenso in der U17-Bayernliga, die als einzige Verbandsklasse mit 15 Teams besetzt ist, und der U17-Landesliga Süd. Die U17-Landesliga Nord startet erst eine Woche später.