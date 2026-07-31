Die U19 Teams des ASV Cham und FC Memmingen sind weiterhin in der Bayernliga vertreten – Foto: Fischer
So sieht die Einteilung der A-, & B-Junioren-Verbandsligen aus
Die Besetzung und Spielpläne der sechs überregionalen Nachwuchsklassen steht fest
von Thomas Seidl · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser
Die ältesten Nachwuchsfußballer haben zwar noch ein paar Wochen Zeit, bis es wieder um Punkte und Tore geht. Die Klassen der A-, und B-Junioren-Verbandsklassen sind mittlerweile eingeteilt und auch die Spielpläne sind festgezurrt. Ende August geht es bei der U19 los, ebenso in der U17-Bayernliga, die als einzige Verbandsklasse mit 15 Teams besetzt ist, und der U17-Landesliga Süd. Die U17-Landesliga Nord startet erst eine Woche später.
U19 Bayernliga
FV Illertissen, SV Viktoria Aschaffenburg, ASV Cham, SV Wacker Burghausen, FC Würzburger Kickers, FC Deisenhofen, FC Eintracht Bamberg, SpVgg Bayreuth, ASV Neumarkt, SV Heimstetten, SpVgg Ansbach, FC Memmingen, 1. FC Schweinfurt 05, SV Waldeck-Obermenzing
U19 Landesliga Nord
SV Schwandorf-Ettmannsdorf, SpVgg Bayern Hof, Baiersdorfer FV, JFG Schwarze Laber, TSV Aubstadt, Post SV Nürnberg, SV Raigering, SpVgg Mögeldorf, DJK Don Bosco Bamberg, SpVgg Ansbach 2, SpVgg SV Weiden, Würzburger FV, TSV Kareth-Lappersdorf, TSV Großbardorf
U19 Landesliga Süd
SpVgg Landshut, FC Ismaning, TSV 1860 Rosenheim, TSV Landsberg, Kirchheimer SC, FC Dingolfing, SpVgg GW Deggendorf, 1. FC Passau, FC Memmingen 2, SC Unterpfaffenhofen, TSV Kottern, TSV Murnau, TSV Schwaben Augsburg, DJK Ingolstadt
U17 Bayernliga
FC Augsburg 2, SpVgg Unterhaching 2, TSV 1860 Rosenheim, SpVgg GW Deggendorf, SSV Jahn Regensburg 2, 1. FC Nürnberg 2, SpVgg Bayreuth, FC Ingolstadt 2, FC Würzburger Kickers, FC Memmingen, 1. FC Schweinfurt 05, FC Deisenhofen, SV Heimstetten, TSV 1860 München 2, FC Bayern München 2
U17 Landesliga Nord
SGV Nürnberg-Fürth, JFG Wendelstein, SpVgg SV Weiden, Würzburger FV, JFG Bayreuth-West/Neubürg, TSV Großbardorf, SpVgg Bayern Hof, TSV Kareth-Lappersdorf, JFG Würzburg-Nord, FC Coburg, DJK Don Bosco Bamberg, SV Viktoria Aschaffenburg, FC Eintracht Bamberg, SC Schwabach 04
U17 Landesliga Süd
SV Planegg-Krailing, FC Stätzling, FV Illertissen, TSV Nördlingen, Kirchheimer SC, SV Olympiadorf München, TSV 1860 Rosenheim 3, SV Wacker Burghausen, ASV Cham, ASV Neumarkt, SpVgg Ansbach, SpVgg Greuther Fürth 2, SpVgg Landshut, JFG Straubing-Bogen