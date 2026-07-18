So sieht die Bezirksliga 4 in der Saison 2026/27 aus

Der Fußballverband Mittelrhein (FVM) hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Vom Verband kommen die überregionalen Spielklassen ab der Bezirksliga aufwärts. In diesem Artikel findet ihr die Einteilung für die Bezirksliga Mittelrhein, Staffel 4.
Am Textende findet ihr die weiteren Staffeleinteilungen, chronologisch aufgeteilt nach Reihenfolge der Ligen.
Fußballkreise: Aachen, Heinsberg
Neu in der Staffel 4: VfL Vichttal II, FC Eschweiler, SG Union Würm-Lindern, FC Dynamo Erkelenz (alle Aufsteiger)
Rhenania Richterich (Kreis Aachen)
SV Alemannia Mariadorf (Kreis Aachen)
DJK FV Haaren (Kreis Aachen)
FC Concordia Oidtweiler (Kreis Aachen)
VfR Würselen (Kreis Aachen)
SC Erkelenz (Kreis Heinsberg)
Kohlscheider BC (Kreis Aachen)
FC Roetgen (Kreis Aachen)
Germania Hilfarth (Kreis Heinsberg)
Falke Bergrath (Kreis Aachen)
Ay-Yildizspor Hückelhoven (Kreis Heinsberg)
TV Konzen (Kreis Aachen)
VfL Vichttal II (Kreis Aachen)
FC Eschweiler 2020 (Kreis Aachen)
SG Union Würm-Lindern (Kreis Heinsberg)
FC Dynamo Erkelenz (Kreis Heinsberg)
➡️ Hier geht es zur Einteilung der Mittelrheinliga
➡️ Hier geht es zur Einteilung der Landesliga Staffel 1
➡️ Hier geht es zur Einteilung der Landesliga Staffel 2
➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 1
➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 2
➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 3
➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 4