 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

So sieht die Bezirksliga 3 in der Saison 2026/27 aus

Der Fußballverband Mittelrhein hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. FuPa zeigt euch die neue Bezirksliga Mittelrhein, Staffel 3.

von red · Heute, 07:15 Uhr · 0 Leser
Sowohl "LöWi" als auch die Zweitvertretung der SpVg Frechen II sind wieder in der Bezirksliga 3 eingruppiert.
Sowohl "LöWi" als auch die Zweitvertretung der SpVg Frechen II sind wieder in der Bezirksliga 3 eingruppiert. – Foto: Nick Förster

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BZL Mittelrhein St. 3
Arnoldsweil.
SV Bessenich
Weiden 14/75
Frechen II

Der Fußballverband Mittelrhein (FVM) hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Vom Verband kommen die überregionalen Spielklassen ab der Bezirksliga aufwärts. In diesem Artikel findet ihr die Einteilung für die Bezirksliga Mittelrhein, Staffel 3.

Am Textende findet ihr die weiteren Staffeleinteilungen, chronologisch aufgeteilt nach Reihenfolge der Ligen.

Teilnehmerfeld 2026/27: Das ist die Bezirksliga Staffel 3

Fußballkreise: Düren, Euskirchen Rhein-Erft

Neu in der Staffel 3: Viktoria Arnoldsweiler (Absteiger), TuS Chlodwig Zülpich II, SG Dahlem-Schmidtheim, SV Rheidt, VfVuJ Winden (alles Aufsteiger)

Viktoria Arnoldsweiler (Kreis Düren)
SV Rhenania Bessenich (Kreis Euskirchen)
SV Weiden 1914/75 (Kreis Rhein-Erft)
SpVg Frechen 20 II (Kreis Rhein-Erft)
SV Lövenich/Widdersdorf (Kreis Rhein-Erft)
JSG Erft 01 Euskirchen (Kreis Euskirchen)
VfL Sindorf (Kreis Rhein-Erft)
Horremer SV (Kreis Rhein-Erft)
Viktoria Birkesdorf (Kreis Düren)
SC Kreuzau (Kreis Düren)
TuS Langerwehe (Kreis Düren)
Alemannia Lendersdorf (Kreis Düren)
TuS Chlodwig Zülpich 1896 II (Kreis Euskirchen)
SG Dahlem-Schmidtheim (Kreis Euskirchen)
SV Rheidt (Kreis Rhein-Erft)
VfVuJ Winden (Kreis Düren)

Staffeleinteilung 2026/27: Oberliga, Landesliga und Bezirksliga am Mittelrhein

➡️ Hier geht es zur Einteilung der Mittelrheinliga

➡️ Hier geht es zur Einteilung der Landesliga Staffel 1

➡️ Hier geht es zur Einteilung der Landesliga Staffel 2

➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 1

➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 2

➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 3

➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 4