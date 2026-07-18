So sieht die Bezirksliga 3 in der Saison 2026/27 aus

Der Fußballverband Mittelrhein (FVM) hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Vom Verband kommen die überregionalen Spielklassen ab der Bezirksliga aufwärts. In diesem Artikel findet ihr die Einteilung für die Bezirksliga Mittelrhein, Staffel 3.
Am Textende findet ihr die weiteren Staffeleinteilungen, chronologisch aufgeteilt nach Reihenfolge der Ligen.
Fußballkreise: Düren, Euskirchen Rhein-Erft
Neu in der Staffel 3: Viktoria Arnoldsweiler (Absteiger), TuS Chlodwig Zülpich II, SG Dahlem-Schmidtheim, SV Rheidt, VfVuJ Winden (alles Aufsteiger)
Viktoria Arnoldsweiler (Kreis Düren)
SV Rhenania Bessenich (Kreis Euskirchen)
SV Weiden 1914/75 (Kreis Rhein-Erft)
SpVg Frechen 20 II (Kreis Rhein-Erft)
SV Lövenich/Widdersdorf (Kreis Rhein-Erft)
JSG Erft 01 Euskirchen (Kreis Euskirchen)
VfL Sindorf (Kreis Rhein-Erft)
Horremer SV (Kreis Rhein-Erft)
Viktoria Birkesdorf (Kreis Düren)
SC Kreuzau (Kreis Düren)
TuS Langerwehe (Kreis Düren)
Alemannia Lendersdorf (Kreis Düren)
TuS Chlodwig Zülpich 1896 II (Kreis Euskirchen)
SG Dahlem-Schmidtheim (Kreis Euskirchen)
SV Rheidt (Kreis Rhein-Erft)
VfVuJ Winden (Kreis Düren)
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➡️ Hier geht es zur Einteilung der Landesliga Staffel 1
➡️ Hier geht es zur Einteilung der Landesliga Staffel 2
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