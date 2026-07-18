So sieht die Bezirksliga 3 in der Saison 2026/27 aus Der Fußballverband Mittelrhein hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. FuPa zeigt euch die neue Bezirksliga Mittelrhein, Staffel 3. von red · Heute, 07:15 Uhr · 0 Leser

Sowohl "LöWi" als auch die Zweitvertretung der SpVg Frechen II sind wieder in der Bezirksliga 3 eingruppiert. – Foto: Nick Förster

Der Fußballverband Mittelrhein (FVM) hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Vom Verband kommen die überregionalen Spielklassen ab der Bezirksliga aufwärts. In diesem Artikel findet ihr die Einteilung für die Bezirksliga Mittelrhein, Staffel 3.

Am Textende findet ihr die weiteren Staffeleinteilungen, chronologisch aufgeteilt nach Reihenfolge der Ligen. Teilnehmerfeld 2026/27: Das ist die Bezirksliga Staffel 3 Fußballkreise: Düren, Euskirchen Rhein-Erft