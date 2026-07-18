So sieht die Bezirksliga 2 in der Saison 2026/27 aus

Der Fußballverband Mittelrhein (FVM) hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Vom Verband kommen die überregionalen Spielklassen ab der Bezirksliga aufwärts. In diesem Artikel findet ihr die Einteilung für die Bezirksliga Mittelrhein, Staffel 2.
Am Textende findet ihr die weiteren Staffeleinteilungen, chronologisch aufgeteilt nach Reihenfolge der Ligen.
Fußballkreise: Bonn, Sieg, Rhein-Erft
Neu in der Staffel 2: SC Fortuna Bonn (Absteiger), SV Wachtberg, SV Bergheim, Sportfreunde Troisdorf, Rot-Gelb Wesseling (alle Aufsteiger), FC Rheinsüd Köln (aus Staffel 1 umgruppiert)
SC Fortuna Bonn (Kreis Bonn)
FC Rheinsüd Köln (Kreis Rhein-Erft)
SV Rot-Weiß Merl (Kreis Bonn)
SC Uckerath (Kreis Sieg)
1. FC Niederkassel (Kreis Sieg)
TuRa Germania Oberdrees (Kreis Bonn)
Marokkanischer SV Bonn (Kreis Bonn)
SC Volmershoven-Heidgen (Kreis Bonn)
FC Hertha Rheidt (Kreis Sieg)
SV Leuscheid (Kreis Sieg)
VfR Hangelar (Kreis Sieg)
TuS Buisdorf (Kreis Sieg)
SV Wachtberg (Kreis Bonn)
SV Bergheim (Kreis Sieg)
Sportfreunde Troisdorf 05 (Kreis Sieg)
Rot-Gelb Wesseling (Kreis Rhein-Erft)
➡️ Hier geht es zur Einteilung der Mittelrheinliga
➡️ Hier geht es zur Einteilung der Landesliga Staffel 1
➡️ Hier geht es zur Einteilung der Landesliga Staffel 2
➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 1
➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 2
➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 3
➡️ Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga Staffel 4