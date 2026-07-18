So sieht die Bezirksliga 1 in der Saison 2026/27 aus

Der Fußballverband Mittelrhein (FVM) hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Vom Verband kommen die überregionalen Spielklassen ab der Bezirksliga aufwärts. In diesem Artikel findet ihr die Einteilung für die Bezirksliga Mittelrhein, Staffel 1.
Am Textende findet ihr die weiteren Staffeleinteilungen, chronologisch aufgeteilt nach Reihenfolge der Ligen.
Fußballkreise: Berg, Rhein-Erft, Köln
Neu in der Staffel 1: Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard, SV Eintracht Hohkeppel II (beide Absteiger), SC Köln Weiler Volkhoven, TuS Lindlar, VfR Wipperfürth (alles Aufsteiger), Sportvereinigung Deutz 05 II (aus Staffel 2 umgruppiert)
Spielvereinigung Köln-Flittard (Kreis Köln)
SV Eintracht Hohkeppel II (Kreis Berg)
FC Hürth II (Kreis Rhein-Erft)
Heiligenhauser SV (Kreis Berg)
SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel (Kreis Köln)
CfB Ford Köln-Niehl (Kreis Köln)
SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach (Kreis Berg)
TV Hoffnungsthal (Kreis Berg)
SV Frielingsdorf (Kreis Berg)
SC Schwarz-Weiß Köln (Kreis Köln)
DJK Südwest Köln (Kreis Köln)
SpVg Rheindörfer Köln-Nord (Kreis Köln)
Sportvereinigung Deutz 05 II (Kreis Köln)
SC Köln Weiler Volkhoven (Kreis Köln)
TuS Lindlar (Kreis Berg)
VfR Wipperfürth (Kreis Berg)
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➡️ Hier geht es zur Einteilung der Landesliga Staffel 2
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