So sieht die 3. Liga 2025/26 aus - Relegation steht!

DFB-Pokalfinalist Arminia Bielefeld hat sich die Meisterschaft der 3. Liga gesichert und steigt gemeinsam mit Vizemeister Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga auf. Hoffen darf auch noch der 1. FC Saarbrücken, der als Dritter in die Relegation einzieht.

Am letzten Spieltag hat es die U23 von Borussia Dortmund erwischt, die als vierte und letzte Mannschaft aus der 3. Liga absteigt. Während der BVB in der Regionalliga West antreten wird, geht es für Hannover 96 U23 in die Regionalliga Nord, für den SV Sandhausen in die Regionalliga Südwest und für die SpVgg Unterhaching in die Regionalliga Bayern ab Juli.

Relegation zur 2. Bundesliga: Termine, Paarung, Live-Stream

In der Relegation zur 2. Bundesliga treffen Eintracht Braunschweig und der 1. FC Saarbrücken aufeinander. Gespielt wird zunächst am 23. Mai in Saarbrücken und dann im Rückspiel am 27. Mai in Braunschweig. Die Relegation zur 2. Bundesliga wird von SAT.1 und Sky übertragen: sowohl im TV als auch im Stream.

Hinspiel der Relegation zur 2. Bundesliga am 23. Mai 2025 um 20.30 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Eintracht Braunschweig. Live-Stream / TV: SAT.1, Sky

Rückspiel der Relegation zur 2. Bundesliga am 27. Mai 2025 um 20.30 Uhr: Eintracht Braunschweig - 1. FC Saarbrücken. Live-Stream / TV: SAT.1, Sky

Aufstieg in die 3. Liga: MSV Duisburg kehrt zurück

Drei der vier Aufsteiger in die 3. Liga steigen als Regionalliga-Meister direkt auf: Der MSV Duisburg kehrt nach einem Jahr in der Regionalliga West zurück, zudem freuen sich die TSG Hoffenheim U23 (Regionalliga Südwest) und der 1. FC Schweinfurt (Regionalliga Bayern) über den Aufstieg. Die Meister der Regionalligen Nord und Nordost ermitteln in einer Relegation mit Hin- und Rückspiel den vierten Aufsteiger zur 3. Liga.

Relegation zur 3. Liga: Termine, Paarung, Live-Stream