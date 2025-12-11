So sieht der Winterfahrplan des KFC Uerdingen aus

Am Samstag steht das letzte Spiel in der Oberliga Niederrhein für den KFC Uerdingen auf dem Programm. Die Mannschaft von Julian Stöhr ist beim Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler gefordert. Danach ist Winterpause. Wobei die für die Krefelder nur kurz ausfällt. Denn schon eine Woche später steigt das Hallenturnier von Fortuna Gronau. Hier trifft der KFC auf Mannschaften wie FC und Vorwärts Epe, Turo Gronau, die Futsal-Mannschaft von Preussen Münster und Schüttorf 09.

Dieses Turnier wird der perfekte Testlauf für die Krefelder Hallenstadtmeisterschaft vom 2. bis 4. Januar, wo der KFC als Titelverteidiger ins Rennen geht. Die Auslosung hat nun ergeben, dass die Gegner in der Gruppe C („Gruppe Fliesen Tacke“) folgende sind: SC Schiefbahn, VfB Uerdingen, SC Viersen Rahser, SV Oppum und die Reserve des FC Hellas Krefeld. Die Gruppe steigt am Samstag, 3. Januar, ab 14.15 Uhr ins Geschehen ein. Ausrichter ist der KTSV Preussen 1855 Krefeld.

Insgesamt haben 24 Mannschaften aus unterschiedlichen Spielklassen ihr Kommen in die Glockenspitzhalle zugesagt. Neben dem KFC ist aus der Oberliga auch der SC St. Tönis dabei. Der erste Anpfiff erfolgt am Freitag, 2. Januar, um 18 Uhr. In der Gruppe A („Gruppe Gabelin IT“) treffen dann folgende Teams aufeinander: VfL Tönisberg, KTSV Preussen 1855, SSV Strümp, TSV Bockum 1, Viktoria Krefeld und Linner SV. Am Samstag, 3. Januar, geht es mit Gruppe B („Gruppe Sportdirekt“; VfR Fischeln, Anadolu Türkspor Krefeld, TSV Bockum 2, TuS Gellep Stratum, SuS Krefeld und KSV Pascha Spor Krefeld) um 11 Uhr weiter. Die Gruppe D („Gruppe Pflege Optimal“) schließt die Vorrunde am gleichen Tag ab. Beginn ist hier um 17:30 Uhr. Hier kämpfen der SC St. Tönis, CSV Marathon, FC Hellas Krefeld 1, FC Traar, BV Union Krefeld und RSG Verberg Gartenstadt um den Einzug in die Endrunde, die am Sonntag, 4. Januar, um 11 Uhr beginnt. Für die Endrunde qualifizieren sich aus jeder Gruppe der Erste und Zweite sowie der beste Dritte aus der Gruppe A und B und der beste Dritte aus der Gruppe C und D.

Turnier in Hordel

Das erste Testspiel ist für Freitag, 9. Januar, um 19.30 Uhr beim GSV Moers um 20 Uhr angesetzt. Nur zwei Tage später kommt die Spielvereinigung Velbert an den Löschenhofweg. Anstoß ist um 15 Uhr. Am 17. und 18. Januar trifft das Team von Trainer Julian Stöhr im Rahmen eines Turniers in Hordel um 14.45 Uhr auf SV Wanne 11 (Landesliga) und um 15.45 Uhr auf Concordia Wiemelhausen (Verbandsliga). Das Platzierungsspiel steigt am 18. Januar. Ein weiteres Testspiel ist für Sonntag, 25. Januar gegen Westfalia Rhynern terminiert.