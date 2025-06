So sieht der Sommerfahrplan des SSV Jahn aus

Die neue Drittliga-Saison wirft ihre Schatten voraus, die Sommervorbereitung steht in den Startlöchern. Der Sommerfahrplan des SSV Jahn steht weitestgehend fest. Am 25. Juni starten die Regensburger um Neu-Cheftrainer Michael Wimmer mit der ersten öffentlichen Trainingseinheit in die Saisonvorbereitung. Bis zum Pflichtspielauftakt in der 3. Liga am ersten August-Wochenende sind mehrere Testspiele und ein Trainingslager geplant. Im Plan findet sich auch ein exotischer Testgegner wieder.

Chefanweiser Michael Wimmer bittet am 25. Juni sein Team zum ersten Mannschaftstraining der Vorbereitung. Am Mittwochnachmittag um 15.30 Uhr findet für die Spieler, die in den Tagen davor bereits individuelle Leistungstests absolvieren werden, die erste Trainingseinheit am Sportpark Kaulbachweg statt.



Auch weitere Termine für die Sommervorbereitung stehen bereits fest. So wird der SSV Jahn bis zum Drittliga-Start Anfang August mehrere Testspiele sowie ein Turnier beim Vereinspartner TSV Herrngiersdorf (am 29. Juni, ab 11 Uhr) absolvieren, um sich für die neue Saison einzuspielen. Zudem findet traditionell das Trainingslager wieder in Bad Gögging statt, wo die Mannschaft von 10. Juli bis 18. Juli im The Monarch-Hotel untergebracht sein wird. Ein Highlight stellt auch am 20. Juli ein öffentliches Training der Profis beim „Familientag“ im Jahnstadion Regensburg dar. Der Tag findet im Rahmen der zweiwöchentlichen Feierlichkeiten rund um das Stadionjubiläum „10 Jahre Jahnstadion Regensburg“ statt.





Die Ecktermine der Vorbereitung des SSV Jahn in der Übersicht: