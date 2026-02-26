So sieht der Rahmenterminplan für die Saison 2026/2027 aus

– Foto: Luis Grün

Der Verbandsspielausschuss des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) hat den Rahmenterminplan für die Herren-Spielklassen auf Landesebene für die Saison 2026/2027 verabschiedet. Der Plan bildet die Grundlage für die konkrete Spielplanung der Staffelleiter und bietet den Vereinen frühzeitig Orientierung für ihre Saison- und Vereinsorganisation.

Im Zeitraum vom 01. Juli 2026 bis 30. Juni 2027 stehen insgesamt 52 Wochenenden zur Verfügung. In diesem Zeitraum müssen 30 Punktspiele zzgl. mehrerer Pokalrunden geplant werden. Mit den Sommer- und Winterpausen und entsprechenden Vorbereitungszeiten und dem grundsätzlichen Freihalten des Osterwochenendes von Regelspieltagen ist ein späterer Start in die Saison nicht möglich. Ein weiterer Grund sind die bis zu 2 notwendigen Vorrunden, um die Teilnehmer für die erste Pokalrunde am 22. August 2026 zu ermitteln. Im Spieljahr 2026/2027 kommt erschwerend hinzu, dass drei Feiertage (03.10./31.10./01.05.) auf Wochenenden fallen und als mögliche (Nachhol-)Spieltage nicht in Frage kommen.

Wurden bei der Erstellung erneut Trainer eingebunden?

Zum zweiten Mal wurden Trainer aus den Landesspielklassen in die Erarbeitung des Rahmenterminplanes eingebunden. Insgesamt 14 Trainern, je 2 pro Landesspielklasse, wurden zwei Entwürfe zur Verfügung gestellt, um sich anschließend dazu auszutauschen. Die Rückmeldungen wurden bei der finalen Anpassung berücksichtigt. Aufgrund der Rückmeldung fühlt sich der Verbandsspielausschuss bestätigt, diesen Weg des gemeinsamen Austausches weiterzugehen.

Warum werden im Landespokal Vorrunden gespielt?

Am 08.10.2022 hat der Verbandstag u.a. beschlossen, dass Mannschaften der Landesklassen ab der Saison 2023/2024 am Landespokal und nicht mehr am Kreispokal teilnehmen (siehe FLB-Spielordnung § 33). Somit nehmen zusätzlich max. 64 Mannschaften am Pokalwettbewerb teil. Damit die 1. Runde mit 64 Mannschaften ausgetragen werden kann, müssen vorherige Ausscheidungsrunden stattfinden, um das Teilnehmerfeld zu reduzieren.

In Abhängigkeit der Gesamtteilnehmerzahl sind 1 bis 2 Vorrunden notwendig. Über den genauen Modus und zu welchem Zeitpunkt die Mannschaften aus den jeweiligen Spielklassen in den Pokalwettbewerb einsteigen, entscheidet der Verbandsspielausschuss. Die Entscheidung wird frühzeitig den Vereinen bekannt gegeben und veröffentlicht. Sollte nur eine Vorrunde notwendig sein, wird diese am 15. August 2026 ausgetragen.

Warum werden in der Hinrunde zusätzlich zu den Vorrunden bereits vier Hauptrunden im Landespokal ausgetragen?

Bei der Planung der Spielrunden im Landespokal sind u.a. die Spielpläne der übergeordneten Oberligen, Regionalliga und auch der 3. Liga zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass Pokalrunden vorrangig an spielfreien Wochenenden in den höheren Ligen angesetzt werden können. Nach den Erfahrungen aus den Vorjahren hat sich der Verbandsspielausschuss bei der Terminierung der Pokalrunden erneut dazu entschieden, sich vollständig am Rahmenterminplan des Nordostdeutschen Fußballverbandes zu orientieren.

Warum findet der 15. Spieltag bereits am 05. September statt?

Mit dem Vorziehen des 15. Spieltags ist die Hoffnung verbunden, dass bis zum Ende des 1. Halbjahres möglichst viele Spiele aus der Hinrunde absolviert werden können. Dies wäre bei einer Terminierung am 12. Dezember 2026 eher unwahrscheinlich. Spiele des 15. Spieltags mit Teilnehmern der 2. Runde werden genau wie am 5. Spieltag (Spiele mit Achtelfinalisten) in Abstimmung zwischen Staffelleitern und Mannschaften verlegt.

Was bedeutet „NHS“ im Rahmenterminplan?

„NHS“ steht für Nachholspieltage.

Diese Termine sind bewusst als Puffer eingeplant und dienen dazu,

witterungs- oder sicherheitsbedingte Ausfälle nachzuholen,

Terminengpässe in einzelnen Ligen zu entschärfen,

Spielpläne der Vereine im weiteren Saisonverlauf zu entlasten.

Die konkrete Nutzung dieser Nachholspieltage erfolgt in Abstimmung mit den zuständigen Staffelleitern und Vereinen.