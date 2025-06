So sieht der neue Kader des TuS Xanten aus

Beim Bezirksligisten TuS Xanten macht sich eine positive Grundstimmung breit. Trainer Marcel Zalewski und Frank Ingendahl, der neue Sportliche Leiter, sehen erwartungsvoll der anstehenden Saison entgegen. Die Kaderplanung ist so gut wie abgeschlossen. Mindestens 13 Spieler bleiben, Ingendahl gab am Donnerstag weitere fünf Zugänge bekannt. Hinzu kommt, dass ein Ex-Trainer an den Fürstenberg zurückkehrt.

Braun, der ursprünglich als spielender Co-Trainer zum SV Menzelen wechseln wollte, wird in dieser Funktion in Xanten Coach Zalewski zur Seite stehen. Zurück am Fürstenberg ist sein Vorgänger Levin Bardehle, der bei der aktuellen Kaderplanung mithilft. „Levin wird mich in der neuen Saison unterstützen. Seine genaue Funktion ist noch nicht festgelegt“, so Ingendahl.

Vorbereitungsstart beim TuS Xanten ist am 5. Juli um 11 Uhr. Für den 13. Juli und 10. August sucht Zalewski noch Testspielgegner „ab Bezirksliga aufwärts“.