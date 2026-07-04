So sieht der neue Kader des GSV Moers aus - Update Der GSV Moers hat sich nach dem Rückzug aus der Landesliga Niederrhein komplett neu aufgestellt. So sieht der neue Kader aus. von André Nückel · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Startet mit dem GSV Moers demnächst durch: Andreas Oerschkes. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der GSV Moers startet neu durch. Nach dem Landesliga-Rückzug im Winter stellt sich der Klub für die kommende Saison in der Bezirksliga komplett neu auf. Dabei hat sich nicht nur der Kader massiv verändert, auch im Trainer- und Funktionsteam gibt es klare Zuständigkeiten.

Neuer Trainer wird Andreas Oerschkes, der vom FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II kommt und zugleich zu den prägenden Figuren des Neuaufbaus gehört. Unterstützt wird er von Co-Trainer Patrick Heydrich, Betreuer Marcus Freuer, Physiotherapeut Max Nitschmann und dem sportlichen Leiter Andreas Gressl. Der Kader ist groß und breit aufgestellt. Im Tor stehen Clemens Genkel, Klaus Rosenauer und Nico Tschuschke. In der Abwehr gehören Leandro Adams, Anthony Amadi, Berkant Gebes, Jonas Händler, Ramon Morawiec, Dawid Oskar Niedzielski, Lukas Nowicki, Marvin Sprzagalla und Lavdrim Sulejmani zum Aufgebot.

Viele neue Spieler aus der Region Besonders umfangreich ist das Mittelfeld besetzt. Dort stehen Mert Aközbek, Dzejlan Bisevac, Max Brauckmann, Soner Cakmak, Nika Chitauri, Kayodie Jacob Eniola, Leon Gabenstein, Nico Juan Huylmans, Aza Kader, Emir Karabegovic, Milan Macar, Jan Mehnert, Karim Moustafa, Enes Parimli, Danil Samsonov und Russ Bryand Soh Fotso zur Verfügung. Im Angriff sind Serkan Durak, Lucas Hahn und Dennis Müller gelistet. Auffällig ist, dass viele Zugänge aus dem direkten Umfeld kommen. Mehrere Spieler wechseln von Neukirchen-Vluyn nach Moers- darunter Bisevac, Cakmak, Händler, Müller, Niedzielski, Samsonov, Tschuschke, Nowicki, Sulejmani, Aközbek und Karabegovic - sie folgen Trainer Oerschkes, der zuvor für die Reserve des Fusionsvereins tätig war. Auch vom VfL Repelen kommen mit Genkel, Berkant Gebes, Gabenstein, Brauckmann, Rosenauer und Adams mehrere Akteure.