So sieht der neue Kader des GSV Moers aus - Update

Der GSV Moers startet neu durch. Nach dem Landesliga-Rückzug im Winter stellt sich der Klub für die kommende Saison in der Bezirksliga komplett neu auf. Dabei hat sich nicht nur der Kader massiv verändert, auch im Trainer- und Funktionsteam gibt es klare Zuständigkeiten.
Neuer Trainer wird Andreas Oerschkes, der vom FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II kommt und zugleich zu den prägenden Figuren des Neuaufbaus gehört. Unterstützt wird er von Co-Trainer Patrick Heydrich, Betreuer Marcus Freuer, Physiotherapeut Max Nitschmann und dem sportlichen Leiter Andreas Gressl.
Der Kader ist groß und breit aufgestellt. Im Tor stehen Clemens Genkel, Klaus Rosenauer und Nico Tschuschke. In der Abwehr gehören Leandro Adams, Anthony Amadi, Berkant Gebes, Jonas Händler, Ramon Morawiec, Dawid Oskar Niedzielski, Lukas Nowicki, Marvin Sprzagalla und Lavdrim Sulejmani zum Aufgebot.
Besonders umfangreich ist das Mittelfeld besetzt. Dort stehen Mert Aközbek, Dzejlan Bisevac, Max Brauckmann, Soner Cakmak, Nika Chitauri, Kayodie Jacob Eniola, Leon Gabenstein, Nico Juan Huylmans, Aza Kader, Emir Karabegovic, Milan Macar, Jan Mehnert, Karim Moustafa, Enes Parimli, Danil Samsonov und Russ Bryand Soh Fotso zur Verfügung. Im Angriff sind Serkan Durak, Lucas Hahn und Dennis Müller gelistet.
Auffällig ist, dass viele Zugänge aus dem direkten Umfeld kommen. Mehrere Spieler wechseln von Neukirchen-Vluyn nach Moers- darunter Bisevac, Cakmak, Händler, Müller, Niedzielski, Samsonov, Tschuschke, Nowicki, Sulejmani, Aközbek und Karabegovic - sie folgen Trainer Oerschkes, der zuvor für die Reserve des Fusionsvereins tätig war. Auch vom VfL Repelen kommen mit Genkel, Berkant Gebes, Gabenstein, Brauckmann, Rosenauer und Adams mehrere Akteure.
Dazu stoßen Parimli und Durak vom SV Schwafheim, Eniola vom FC Moers-Meerfeld, Macar von GSG Duisburg, Chitauri von FC Iberia 2010 und Moustafa vom VfB Homberg II. Aus der eigenen U19 rücken Huylmans, Hahn und Mehnert hoch. Morawiec, Soh Fotso, Aza Kader und Heydrich kommen aus der zweiten Mannschaft des GSV.
Der Neustart ist damit konsequent angelegt. Der GSV Moers hat nach dem schwierigen Einschnitt im Winter nicht nur punktuell nachgebessert, sondern nahezu eine komplette Mannschaft neu aufgebaut. Das bringt Chancen, aber auch eine klare Aufgabe mit sich: Aus vielen neuen Spielern muss schnell eine funktionierende Einheit entstehen.
Für Oerschkes wird die Vorbereitung entsprechend wichtig. Der Kader bringt Erfahrung, junge Spieler und viele Akteure aus der Region zusammen. Nun geht es darum, Struktur, Rollen und Automatismen zu finden. Nach dem Rückzug will der GSV in der Bezirksliga wieder Stabilität aufbauen und sportlich neu Fuß fassen.