So sieht das Viertelfinale bei der HSM Dortmund aus

Oberligist ASC 09 Dortmund hatte sich mit teilweise bescheidenen Leistungen durch die Zwischenrunde gequält, letztlich aber erfolgreich durch einen knappen 1:0-Sieg gegen TV Brechten, der sich danach ebenfalls qualifizierte. Der ASC ist neben Westfalenligist BSV Schüren der Favorit auf den Titel.
Oberligist Türkspor Dortmund und Westfalenligist FC Brünninghausen waren in der Zwischenrunde auf der Strecke geblieben, so dass Plätze für Außenseiter wie A-Ligist DJK BW Huckarde frei wurden. Außerdem sind vier Landes- und fünf Bezirksligisten in der Endrunde dabei.
Der Modus sieht zunächst vier Dreier-Gruppen am Freitag ab 16.30 Uhr vor. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten ziehen in das Viertelfinale am Samstag (ab 16 Uhr) ein und spielen danach im "normalen" K.o.-System weiter.
FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei.
Der Spielplan am Freitag:
Gruppe 1 (Eichlinghofen und Mengede für das Viertelfinale qualifiziert)
DJK BW Huckarde (KLA) - Mengede08/20 (BL) 1:2
Tore: 1:0 Jan-Luca Knop (10.), 1:1 David Tang (16.), 1:2 Tim Gebauer (17.)
TuS Eichlinghofen (LL) - DJK BW Huckarde (KLA) 2:1
Tore: 1:0 Jan Westerheide (6.), 1:1 Jan-Luca Knop (7.), 2:1 Mohamed Yarhdi (19.)
Mengede08/20 (BL) - TuS Eichlinghofen (LL)
Tore: 0:1 Roman David Geist (2.), 0:2 Jan Westerheide (4.), 0:3 Roman David Geist (6.), 1:3 Ilias Markan (10.)
Gruppe 2 (Schüren und Huckarde für das Viertelfinale qualifiziert)
VfR Sölde (BL) - BSV Schüren (WL) 0:4
Tore: 0:1 Tim Kallenbach (8.), 0:2 Florian Marth (10.), 0:3 Kevin Brümmer (12.), 0:4 Florian Marth (19.)
Westfalia Huckarde (BL) - VfR Sölde (BL) 1:2
Tore: 1:0 Martin Striewski (16.), 1:1 Jaden Dwelck (19.), 1:2 Jaden Dwelck (20.)
BSV Schüren (WL) - Westfalia Huckarde (BL) 0:2
Tore: 0:1 Florian Gondrum (10.), 0:2 Florian Gondrum (15.)
Gruppe 3 (Roj und Westrich für das Viertelfinale qualifiziert)
TV Brechten (BL) - FC Roj (LL) 0:2
Tore: 0:1 Florian Juka (5.), 0:2 Maciej Adrian Bokemueller (8.)
SV Westrich (BL) - TV Brechten (BL) 3:2
Tore: 1:0 Yannik Tielker (1.), 1:1 Louis Noah Nunnemann (11.), 2:1 Oskar Krohn (11.), 3:1 Kadir Kopuz (16.), 3:2 Andrej Dschaak (17.)
FC Roj (LL) - SV Westrich (BL) 0:1
Tor: 0:1 Pierre-Dominik Netthöfel (10.)
Gruppe 4 (ASC und Brackel für das Viertelfinale qualifiziert)
TuS Hannibal (LL) - ASC 09 Dortmund (OL) 0:2
Tore: 0:1 Lars Warschewski (5.), 0:2 Samer-Amer Sarar (9.)
SV Brackel 06 (LL) - TuS Hannibal (LL) 2:0
Tore: 1:0 Rron Sahiti (9.), 2:0 Rron Sahiti (17.)
ASC 09 Dortmund (OL) - SV Brackel 06 (LL) 7:2
Tore: 1:0 Lars Warschewski (2.), 1:1 Anil Can Mert (6.), 2:1 Jannik Urban (8.), 3:1 Jannik Urban (12.), 3:2 Matti Schülke (13.), 4:2 Elias Boadi Opoku (14.), 5:2 Florian Rausch (15.), 6:2 Justus Zimmermann (15.), 7:2 Florian Rausch (20.)
Viertelfinale (Samstag ab 16 Uhr)
TuS Eichlinghofen - Westfalia Huckarde
SV Westrich - SV Brackel 06
BSV Schüren - Mengede 08/20
ASC 09 Dortmund - FC Roj
Halbfinale
Eichlinghofen/Huckarde - Westrich/Brackel
Schüren/Mengede - ASC/Roj