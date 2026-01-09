 2026-01-09T09:36:09.492Z

Allgemeines
– Foto: David Zimmer

So sieht das Viertelfinale bei der HSM Dortmund aus

40. Dortmunder Hallenstadtmeisterschaft

Verlinkte Inhalte

HSM Dortmund
BW Huckarde
ASC 09 Dortmund
SV Brackel 06
TuS Hannibal

Oberligist ASC 09 Dortmund hatte sich mit teilweise bescheidenen Leistungen durch die Zwischenrunde gequält, letztlich aber erfolgreich durch einen knappen 1:0-Sieg gegen TV Brechten, der sich danach ebenfalls qualifizierte. Der ASC ist neben Westfalenligist BSV Schüren der Favorit auf den Titel.

Oberligist Türkspor Dortmund und Westfalenligist FC Brünninghausen waren in der Zwischenrunde auf der Strecke geblieben, so dass Plätze für Außenseiter wie A-Ligist DJK BW Huckarde frei wurden. Außerdem sind vier Landes- und fünf Bezirksligisten in der Endrunde dabei.

Der Modus sieht zunächst vier Dreier-Gruppen am Freitag ab 16.30 Uhr vor. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten ziehen in das Viertelfinale am Samstag (ab 16 Uhr) ein und spielen danach im "normalen" K.o.-System weiter.

FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei.

Der Spielplan am Freitag:

Gruppe 1 (Eichlinghofen und Mengede für das Viertelfinale qualifiziert)

Heute, 16:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Huckarde
DJK Blau-Weiß HuckardeBW Huckarde
Mengede 08/20
Mengede 08/20Mengede08/20
1
2
Abpfiff
DJK BW Huckarde (KLA) - Mengede08/20 (BL) 1:2
Tore: 1:0 Jan-Luca Knop (10.), 1:1 David Tang (16.), 1:2 Tim Gebauer (17.)

Heute, 18:15 Uhr
TuS Eichlinghofen
TuS EichlinghofenTuS Eichlinghofen
DJK Blau-Weiß Huckarde
DJK Blau-Weiß HuckardeBW Huckarde
2
1
Abpfiff
TuS Eichlinghofen (LL) - DJK BW Huckarde (KLA) 2:1
Tore: 1:0 Jan Westerheide (6.), 1:1 Jan-Luca Knop (7.), 2:1 Mohamed Yarhdi (19.)

Heute, 20:00 Uhr
Mengede 08/20
Mengede 08/20Mengede08/20
TuS Eichlinghofen
TuS EichlinghofenTuS Eichlinghofen
1
3
Abpfiff
Mengede08/20 (BL) - TuS Eichlinghofen (LL)
Tore: 0:1 Roman David Geist (2.), 0:2 Jan Westerheide (4.), 0:3 Roman David Geist (6.), 1:3 Ilias Markan (10.)

Gruppe 2 (Schüren und Huckarde für das Viertelfinale qualifiziert)

Heute, 16:55 Uhr
VfR Sölde
VfR SöldeVfR Sölde
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
0
4
Abpfiff
VfR Sölde (BL) - BSV Schüren (WL) 0:4
Tore: 0:1 Tim Kallenbach (8.), 0:2 Florian Marth (10.), 0:3 Kevin Brümmer (12.), 0:4 Florian Marth (19.)

Heute, 18:40 Uhr
Westfalia Huckarde
Westfalia HuckardeWestfalia Huckarde
VfR Sölde
VfR SöldeVfR Sölde
1
2
Abpfiff
Westfalia Huckarde (BL) - VfR Sölde (BL) 1:2
Tore: 1:0 Martin Striewski (16.), 1:1 Jaden Dwelck (19.), 1:2 Jaden Dwelck (20.)

Heute, 20:25 Uhr
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
Westfalia Huckarde
Westfalia HuckardeWestfalia Huckarde
0
2
Abpfiff
BSV Schüren (WL) - Westfalia Huckarde (BL) 0:2
Tore: 0:1 Florian Gondrum (10.), 0:2 Florian Gondrum (15.)

Gruppe 3 (Roj und Westrich für das Viertelfinale qualifiziert)

Heute, 17:20 Uhr
TV Brechten
TV BrechtenTV Brechten
FC Roj Dortmund
FC Roj DortmundFC Roj
0
2
Abpfiff
TV Brechten (BL) - FC Roj (LL) 0:2
Tore: 0:1 Florian Juka (5.), 0:2 Maciej Adrian Bokemueller (8.)

Heute, 19:05 Uhr
SV Westrich
SV WestrichSV Westrich
TV Brechten
TV BrechtenTV Brechten
3
2
Abpfiff
SV Westrich (BL) - TV Brechten (BL) 3:2
Tore: 1:0 Yannik Tielker (1.), 1:1 Louis Noah Nunnemann (11.), 2:1 Oskar Krohn (11.), 3:1 Kadir Kopuz (16.), 3:2 Andrej Dschaak (17.)

Heute, 20:50 Uhr
FC Roj Dortmund
FC Roj DortmundFC Roj
SV Westrich
SV WestrichSV Westrich
0
1
Abpfiff
FC Roj (LL) - SV Westrich (BL) 0:1
Tor: 0:1 Pierre-Dominik Netthöfel (10.)

Gruppe 4 (ASC und Brackel für das Viertelfinale qualifiziert)

Heute, 17:45 Uhr
TuS Hannibal
TuS HannibalTuS Hannibal
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
0
2
Abpfiff
TuS Hannibal (LL) - ASC 09 Dortmund (OL) 0:2
Tore: 0:1 Lars Warschewski (5.), 0:2 Samer-Amer Sarar (9.)

Heute, 19:30 Uhr
SV Brackel 06
SV Brackel 06SV Brackel 06
TuS Hannibal
TuS HannibalTuS Hannibal
2
0
Abpfiff
SV Brackel 06 (LL) - TuS Hannibal (LL) 2:0
Tore: 1:0 Rron Sahiti (9.), 2:0 Rron Sahiti (17.)

Heute, 21:15 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
SV Brackel 06
SV Brackel 06SV Brackel 06
7
2
Abpfiff
ASC 09 Dortmund (OL) - SV Brackel 06 (LL) 7:2
Tore: 1:0 Lars Warschewski (2.), 1:1 Anil Can Mert (6.), 2:1 Jannik Urban (8.), 3:1 Jannik Urban (12.), 3:2 Matti Schülke (13.), 4:2 Elias Boadi Opoku (14.), 5:2 Florian Rausch (15.), 6:2 Justus Zimmermann (15.), 7:2 Florian Rausch (20.)

Viertelfinale (Samstag ab 16 Uhr)

TuS Eichlinghofen - Westfalia Huckarde

SV Westrich - SV Brackel 06

BSV Schüren - Mengede 08/20

ASC 09 Dortmund - FC Roj

Halbfinale

Eichlinghofen/Huckarde - Westrich/Brackel

Schüren/Mengede - ASC/Roj

Aufrufe: 09.1.2026, 14:02 Uhr
redAutor