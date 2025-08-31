„So sieben Jahre vergisst man nicht einfach so“

Lennart Stoll, sieben Jahre lang Abwehrspieler des SSV Ulm 1846 Fußball, ist aktuell vereinslos. Am Wochenende kehrte der 29-Jährige als Zuschauer ins Donaustadion zurück – und sprach offen über seine Situation und die aktuelle Lage seiner früheren Mannschaft.

Auf die Frage nach seiner sportlichen Zukunft reagierte er wie folgt: „Ich würde natürlich schon gerne was machen, aktuell ist noch nichts in Aussicht und es kann auch in alle Richtungen gehen.“

Seit der Saison 2018/19 stand Lennart Stoll beim SSV Ulm 1846 Fußball unter Vertrag. Für die laufende Spielzeit erhielt der Defensivmann jedoch kein neues Angebot. "Also körperlich geht's mir sehr gut ich bin Topfit, jetzt aktuell noch vereinslos. Aber ich habe die Zeit jetzt auch mal anders genutzt für andere Dinge, um auch den Kopf frei zu kriegen“, erklärte Stoll am Rande des Spiels gegen Waldhof Mannheim.

Analyse des Spiels gegen Mannheim

Zum Spiel hatte Stoll folgende Meinung: „Ich fand erste Halbzeit war schon eher eine schwächere Halbzeit von den Ulmern. Es war natürlich ein absolut schlechter Start mit dem Tor was Mannheim dann direkt schiesst und dann so keinen richtigen Zugriff gehabt in der ersten Halbzeit. Muss man froh sein, dass man dann so ein Geschenk kriegt zum 1:1 und bist du dann aber folgerichtig im Rückstand zur Halbzeit.“

Für die zweite Hälfte erkannte er zwar Verbesserungen, doch das Fazit blieb klar: „Ich fand dann in der zweiten Halbzeit war es eine kleine Reaktion. Aber alles in allem wahrscheinlich schon eine verdiente Niederlage.“

Wehmut und Dankbarkeit

Sieben Jahre im Trikot der Spatzen prägen. Dass er nun nicht mehr Teil des Teams ist, beschäftigt Stoll. „Ja, natürlich tut es ein bisschen weh hier zuzuschauen. Aber es überwiegt auch viele Gesichter wiederzusehen und hier wieder zurückzukommen, weil es war oder ist immer noch was Besonderes für mich hier zu sein. So sieben Jahre die vergisst man nicht einfach so und deswegen freut es mich trotzdem immer hier zu sein. Auch wenn es natürlich von hier oben immer noch teilweise komisch ist nicht Teil der Mannschaft zu sein, .“

Was den Ulmern aktuell fehlt

Die aktuelle sportliche Lage des SSV Ulm bewertet Stoll nüchtern. „Ich sage Erfolgserlebnisse sind natürlich irgendwie unabdingbar. Du brauchst jetzt einfach mal einen Sieg wieder, um dann auch wieder ein bisschen Selbstbewusstsein zu haben. Dass die Jungs das drauf haben und die Liga drauf haben, darüber brauchen wir nicht reden, da steht so viel Qualität auf dem Platz. Aber man muss das dann auch mal wieder im Spiel zeigen, ich glaube so eine Erfolgserlebnis würde der ganzen Mannschaft gut tun.“