 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

So setzte sich die SG Obere Dill die A-Liga-Krone auf

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Teamgeist und offensive Flexibilität: So wurde die SG Obere Dill mit Spielertrainer Marvin Hartmann Meister der Fußball-A-Liga. Jetzt wartet die Herausforderung Kreisoberliga +++

von Redaktion · Heute, 22:12 Uhr · 0 Leser
A-Liga-Meister SG Obere Dill steigt in die Kreisoberliga West auf: Ende April siegt die Hartmann-Elf in Driedorf und holt den Titel vorzeitig. © Jonathan Ortmann
A-Liga-Meister SG Obere Dill steigt in die Kreisoberliga West auf: Ende April siegt die Hartmann-Elf in Driedorf und holt den Titel vorzeitig. © Jonathan Ortmann

Verlinkte Inhalte

KLA Dillenburg
SG Obere Dill

Haiger. Am Ende war es nur eine Frage der Zeit, bis die SG Obere Dill die Meisterschaft in der Fußball-A-Liga Dillenburg perfekt machen würde. Zu souverän agierte das Team von Spielertrainer Marvin Hartmann über die Saison hinweg – fast alles griff ineinander. Fünf Spieltage vor dem Saisonende gelang beim einzigen Team, das die SG – zumindest rechnerisch – noch hätte einholen können, ein 3:2-Erfolg in Driedorf. Damit war klar: Die Spielgemeinschaft des SSC Offdilln und des SSV Dillbrecht steigt als Meister in die Kreisoberliga West auf.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.