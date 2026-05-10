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Ligabericht
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So setzte sich die SG Obere Dill die A-Liga-Krone auf
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Teamgeist und offensive Flexibilität: So wurde die SG Obere Dill mit Spielertrainer Marvin Hartmann Meister der Fußball-A-Liga. Jetzt wartet die Herausforderung Kreisoberliga +++
Haiger. Am Ende war es nur eine Frage der Zeit, bis die SG Obere Dill die Meisterschaft in der Fußball-A-Liga Dillenburg perfekt machen würde. Zu souverän agierte das Team von Spielertrainer Marvin Hartmann über die Saison hinweg – fast alles griff ineinander. Fünf Spieltage vor dem Saisonende gelang beim einzigen Team, das die SG – zumindest rechnerisch – noch hätte einholen können, ein 3:2-Erfolg in Driedorf. Damit war klar: Die Spielgemeinschaft des SSC Offdilln und des SSV Dillbrecht steigt als Meister in die Kreisoberliga West auf.