So setzte sich die SG Obere Dill die A-Liga-Krone auf

A-Liga-Meister SG Obere Dill steigt in die Kreisoberliga West auf: Ende April siegt die Hartmann-Elf in Driedorf und holt den Titel vorzeitig. © Jonathan Ortmann

Haiger. Am Ende war es nur eine Frage der Zeit, bis die SG Obere Dill die Meisterschaft in der Fußball-A-Liga Dillenburg perfekt machen würde. Zu souverän agierte das Team von Spielertrainer Marvin Hartmann über die Saison hinweg – fast alles griff ineinander. Fünf Spieltage vor dem Saisonende gelang beim einzigen Team, das die SG – zumindest rechnerisch – noch hätte einholen können, ein 3:2-Erfolg in Driedorf. Damit war klar: Die Spielgemeinschaft des SSC Offdilln und des SSV Dillbrecht steigt als Meister in die Kreisoberliga West auf.