So setzt sich die neue eingleisige 1. Kreisklasse zusammen

In der Endtabelle der 1. Kreisklasse Süd sieht man nun deutlich wie spannend diese Saison war. Der SG Beverstedt/Wellen fehlte nur ein Punkt und dem FC Lune zwei Punkte und ein besseres Torverhältnis um den dritten Tabellenplatz zu erreichen, der in dieser Saison zum Aufstieg reichen sollte.



Die eigentlichen Absteiger aus der 1. Kreisklasse Nord, TuRa Hechthausen und TSV Altenwalde II, dürfen in der Liga verbleiben. Auch der FC Geestland II aus dem Südkreis braucht den Schritt in die 2. Kreisklasse nicht antreten. Sie profitieren davon, dass andere Teams nicht in der 1. Kreisklasse antreten wollen. Mit Sahlenburg II, Lamstedt II und Altenwalde III steigen gleich die ersten drei Mannschaften der 2. Kreisklasse Nord nicht auf. Davon profitiert der SV Spieka als Tabellenvierter. Sportlich ist Spieka, nach den vielen Verstärkungen in der Winterpause, auch die stärkste Mannschaft der Liga gewesen und wird auch in der neuen eingleisigen 1. Kreisklasse zu den Topfavoriten gehören.

Aus der 2. Kreisklasse Süd darf nun auch endlich der TSV Wehden II aufsteigen. In der Vorsaison war es nach dem Ende der Fusion mit dem TSV Debstedt nicht möglich, obwohl das Team schon im Vorjahr Meister wurde.



Diese Mannschaften starten in der 1. Kreisklasse 2025/2026:



TSV Altenbruch

SG Nordholz/Oxstedt

TSV Wehdel

TV Langen

Germania Cadenberge

Rot-Weiss Cuxhaven II

SV Bornberg

FC Basbeck-Osten

SG Beverstedt/Wellen

FC Lune

SG Stinstedt II

TuRa Hechthausen

TSV Altenwalde II

TSV Wehden II

SV Spieka