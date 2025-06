So sehen Oberliga, Verbandsligen & Landesligen im SHFV aus

Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband steht in der laufenden Spielklasseneinteilung vor einer außergewöhnlichen Situation: Aufgrund eines noch nicht abgeschlossenen Verfahrens im Zusammenhang mit einem Spielabbruch in der Aufstiegsrunde von der Verbandsliga zur Landesliga ist derzeit offen, welche Mannschaft den letzten freien Platz in der Verbandsliga für die Saison 2025/2026 einnimmt. Das Urteil wird unmittelbaren Einfluss auf den Aufstieg haben, weshalb der Verband gezwungen ist, mit zwei Szenarien zu planen und diese offen zu kommunizieren.

Konkret betrifft die Unsicherheit die Vereine VfR Horst, Vineta Audorf, SVG Pönitz sowie SV Azadi Lübeck. Der Verband hat sich entschieden, die beiden möglichen Varianten der Staffeleinteilung im Vorfeld zu veröffentlichen, um allen Beteiligten zumindest einen Rahmen für ihre Saisonvorbereitung zu geben. Sollte der VfR Horst in der Verbandsliga verbleiben, würde Vineta Audorf in die Ost-Staffel wechseln und SVG Pönitz in den Süden einsortiert. Sollte hingegen der SV Azadi Lübeck den freien Platz erhalten, würde dieser in die Süd-Staffel gehen, Pönitz in den Osten rücken und Audorf in die West-Staffel wechseln.

Die Spielleitung betont, dass diese Doppelveröffentlichung eine Abwägung zwischen Transparenz und Planungssicherheit darstellt, um allen Vereinen größtmögliche Klarheit zu verschaffen, solange das sportgerichtliche Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. Für Vineta Audorf und SVG Pönitz bedeutet die Situation jedoch eine erschwerte Planung, da beide je nach Entscheidung in eine andere Staffel wechseln könnten.