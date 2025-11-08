So sehen die Viertelfinal-Partien im Kreispokal Bonn aus

Ein Landesligist, vier Bezirksligisten, zwei Team aus der Kreisliga A sowie der SC Altendorf aus der Kreisliga B2 Bonn haben das Achtelfinle im Kreispokal Bonn überstanden. Das sind die Viertelfinal-Partien des Kreispokal Bonn.
SC Altendorf-Ersdorf - TuRa Germania Oberdrees
Sportfreunde Ippendorf - Marokkanischer SV Bonn
SV Wormersdorf 1946 - SV Niederbachem
SC Volmershoven-Heidgen - SC Fortuna Bonn
Angesetzt sind die Spiele für den 04. März 2026.
SV Wormersdorf 1946 – SV Rot-Weiß Merl 3:1
Schiedsrichter: Jan-Philipp Schöneseiffen (Bonn)
Tore: 1:0 Marius Spillmann (16.), 2:0 Jonatan Zieger (30.), 3:0 Florian Heinrichs (39.), 3:1 Rayane Lamjadli (54.)
Sportfreunde Ippendorf – Oberkasseler FV 4:1
Tore: 1:0 Henrik Holger Hansen (12.), 2:0 Jaron Rapp (14.), 2:1 Bastian Alexander Hürter (38.), 3:1 Tom Krahe (45.), 4:1 Tim Stein (90.)
Godesberger FV 06 – SV Niederbachem 2:6
Schiedsrichter: Oliver Schäfers - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Andreas Starost (7.), 1:1 Ali AKbar Mortazawi (48.), 1:2 Mahdi Dhouib (57.), 1:3 Jan Schmickler (62.), 1:4 Mito Toure (67.), 1:5 Mito Toure (70.), 1:6 Mito Toure (86.), 2:6 Jan Exner (87.)
1. JFC Brüser Berg – SC Fortuna Bonn 1:8
Schiedsrichter: Jürgen Schuster (Swisttal) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 (19.), 1:1 Kai Nierada (31.), 1:2 Donik Berisha (34.), 1:3 Donik Berisha (35.), 1:4 Kai Nierada (63.), 1:5 Tomoya Kitazawa (79.), 1:6 Maat Menes Elong (84.), 1:7 Tomoya Kitazawa (88.), 1:8 Iliyias-Leon Murach (89.)
SV Wachtberg – SC Volmershoven-Heidgen 1:3
Tore: 0:1 Michael Braun (17.), 0:2 Sebastian Flachmeier (36.), 1:3 Bilal Abik (90.)
SSV Walberberg 1930 – SC Altendorf-Ersdorf 10:11 n.E.
Tore: 0:1 Jannik Zirbes (19.), 1:1 Julian Diermann (41.), 2:1 Yannik Krumbach (47.), 2:2 Cedric Hoffstadt (71.), 2:3 Cedric Hoffstadt (82.), 3:3 Nico Fingerhuth (90.+1)
Lions Sport-Club Bonn – Marokkanischer SV Bonn 1:3
Tore: 0:1 El Mahadi Haddach Mohamed (30.), 0:2 Volkan Kartal (46.), 0:3 Albara Mohamed Elforjani (50. Foulelfmeter), 1:3 Razvan Ionut Moldoveanu (57.)
Bonner SV Roleber – TuRa Germania Oberdrees 3:6
Tore: 1:0 Lars Tognino (17.), 1:1 Jan Euenheim (27.), 1:2 Daniel Blum (30.), 2:2 Valentin Berthold Sticht (41.), 2:3 Coskun Celik (45.), 3:3 Lars Tognino (58.), 3:4 Daniel Blum (62.), 3:5 Coskun Celik (71.), 3:6 Jan Euenheim (90.+3)
Rot: Mario Steiner (13./TuRa Germania Oberdrees/)
Rot: Ashley Tom Raphael Rott (26./Bonner SV Roleber/)
Besondere Vorkommnisse: Christian Hufen (Bonner SV Roleber) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Julius Blumenauer (57.).