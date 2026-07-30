So sehen die Spielpläne der Bezirksligen am Mittelrhein aus!

Der Verbandsspielausschuss (VSpA) und der Verbandausschuss für Frauenfußball (VAfF) des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) haben die Spielpläne im Verbandsspielbetrieb der Herren und Frauen für die Spielzeit 2026/27 veröffentlicht.
1. Spieltag
30.08.26 FC Hürth II - SC Schwarz-Weiß Köln
30.08.26 SV Eintracht Hohkeppel II - SV Frielingsdorf 1925
30.08.26 SC Weiler Volkhoven - SpVg Rheindörfer Köln-Nord
30.08.26 TuS Lindlar 1925 - VfR Wipperfürth 1914
30.08.26 DJK Südwest Köln - SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel
30.08.26 TV Hoffnungsthal 1907 - Sportvereinigung Deutz 05 II
30.08.26 CfB Ford Köln-Niehl 09/52 - Heiligenhauser SV
30.08.26 Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard - SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach
2. Spieltag
06.09.26 Sportvereinigung Deutz 05 II - DJK Südwest Köln
06.09.26 Heiligenhauser SV - TV Hoffnungsthal 1907
06.09.26 SpVg Rheindörfer Köln-Nord - FC Hürth II
06.09.26 SC Schwarz-Weiß Köln - Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard
06.09.26 SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach - SV Eintracht Hohkeppel II
06.09.26 SV Frielingsdorf 1925 - TuS Lindlar 1925
06.09.26 VfR Wipperfürth 1914 - CfB Ford Köln-Niehl 09/52
06.09.26 SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel - SC Weiler Volkhoven
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1. Spieltag
30.08.26 FC Hertha Rheidt - TuS Buisdorf
30.08.26 SV Bergheim 1937 - FC Rheinsüd Köln
30.08.26 SV Wachtberg - VfR Hangelar
30.08.26 1. FC Niederkassel - TuRa Germania Oberdrees
30.08.26 SV Rot-Weiß Merl - SC Fortuna Bonn
30.08.26 Marokkanischer SV Bonn - Sportfreunde Troisdorf 05
30.08.26 SC Uckerath - SV Leuscheid
30.08.26 SC Volmershoven-Heidgen - Rot-Gelb Wesseling 1992
2. Spieltag
06.09.26 SC Fortuna Bonn - 1. FC Niederkassel
06.09.26 TuRa Germania Oberdrees - FC Hertha Rheidt
06.09.26 VfR Hangelar - SV Bergheim 1937
06.09.26 Rot-Gelb Wesseling 1992 - Marokkanischer SV Bonn
06.09.26 SV Leuscheid - SV Rot-Weiß Merl
06.09.26 TuS Buisdorf - SV Wachtberg
06.09.26 FC Rheinsüd Köln - SC Volmershoven-Heidgen
06.09.26 Sportfreunde Troisdorf 05 - SC Uckerath
3. Spieltag
13.09.26 FC Hertha Rheidt - SV Wachtberg
13.09.26 SV Bergheim 1937 - TuS Buisdorf
13.09.26 TuRa Germania Oberdrees - SC Fortuna Bonn
13.09.26 1. FC Niederkassel - SV Leuscheid
13.09.26 SV Rot-Weiß Merl - Sportfreunde Troisdorf 05
13.09.26 Marokkanischer SV Bonn - FC Rheinsüd Köln
13.09.26 SC Uckerath - Rot-Gelb Wesseling 1992
13.09.26 SC Volmershoven-Heidgen - VfR Hangelar
4. Spieltag
20.09.26 SC Fortuna Bonn - FC Hertha Rheidt
20.09.26 SV Wachtberg - SV Bergheim 1937
20.09.26 VfR Hangelar - Marokkanischer SV Bonn
20.09.26 Rot-Gelb Wesseling 1992 - SV Rot-Weiß Merl
20.09.26 SV Leuscheid - TuRa Germania Oberdrees
20.09.26 TuS Buisdorf - SC Volmershoven-Heidgen
20.09.26 FC Rheinsüd Köln - SC Uckerath
20.09.26 Sportfreunde Troisdorf 05 - 1. FC Niederkassel
5. Spieltag
27.09.26 FC Hertha Rheidt - SV Bergheim 1937
27.09.26 SC Fortuna Bonn - SV Leuscheid
27.09.26 TuRa Germania Oberdrees - Sportfreunde Troisdorf 05
27.09.26 1. FC Niederkassel - Rot-Gelb Wesseling 1992
27.09.26 SV Rot-Weiß Merl - FC Rheinsüd Köln
27.09.26 Marokkanischer SV Bonn - TuS Buisdorf
27.09.26 SC Uckerath - VfR Hangelar
27.09.26 SC Volmershoven-Heidgen - SV Wachtberg
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1. Spieltag
30.08.26 SpVg Frechen 20 II - TuS Chlodwig Zülpich 1896 II
30.08.26 SV Rhenania Bessenich 1928 - VfL Sindorf
30.08.26 Viktoria Arnoldsweiler - TuS Langerwehe
30.08.26 SC Kreuzau - Alemannia Lendersdorf
30.08.26 JSG Erft 01 Euskirchen - SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
30.08.26 Viktoria Birkesdorf - VfVuJ Winden
30.08.26 SV Weiden 1914/75 - SG Dahlem-Schmidtheim
30.08.26 Horremer SV 1919 - SV 1926 Rheidt
2. Spieltag
06.09.26 TuS Chlodwig Zülpich 1896 II - SV Weiden 1914/75
06.09.26 SG Dahlem-Schmidtheim - SC Kreuzau
06.09.26 TuS Langerwehe - Viktoria Birkesdorf
06.09.26 VfVuJ Winden - JSG Erft 01 Euskirchen
06.09.26 VfL Sindorf - SpVg Frechen 20 II
06.09.26 Alemannia Lendersdorf - Viktoria Arnoldsweiler
06.09.26 SV 1926 Rheidt - SV Rhenania Bessenich 1928
06.09.26 SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 - Horremer SV 1919
3. Spieltag
13.09.26 SV Rhenania Bessenich 1928 - SpVg Frechen 20 II
13.09.26 Viktoria Arnoldsweiler - SG Dahlem-Schmidtheim
13.09.26 SC Kreuzau - TuS Chlodwig Zülpich 1896 II
13.09.26 JSG Erft 01 Euskirchen - TuS Langerwehe
13.09.26 Viktoria Birkesdorf - Alemannia Lendersdorf
13.09.26 SV 1926 Rheidt - SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
13.09.26 SV Weiden 1914/75 - VfL Sindorf
13.09.26 Horremer SV 1919 - VfVuJ Winden
4. Spieltag
20.09.26 TuS Chlodwig Zülpich 1896 II - Viktoria Arnoldsweiler
20.09.26 SpVg Frechen 20 II - SV Weiden 1914/75
20.09.26 SG Dahlem-Schmidtheim - Viktoria Birkesdorf
20.09.26 TuS Langerwehe - Horremer SV 1919
20.09.26 VfVuJ Winden - SV 1926 Rheidt
20.09.26 VfL Sindorf - SC Kreuzau
20.09.26 Alemannia Lendersdorf - JSG Erft 01 Euskirchen
20.09.26 SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 - SV Rhenania Bessenich 1928
5. Spieltag
27.09.26 SV Rhenania Bessenich 1928 - SV Weiden 1914/75
27.09.26 Viktoria Arnoldsweiler - VfL Sindorf
27.09.26 SC Kreuzau - SpVg Frechen 20 II
27.09.26 JSG Erft 01 Euskirchen - SG Dahlem-Schmidtheim
27.09.26 Viktoria Birkesdorf - TuS Chlodwig Zülpich 1896 II
27.09.26 SV 1926 Rheidt - TuS Langerwehe
27.09.26 Horremer SV 1919 - Alemannia Lendersdorf
27.09.26 SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 - VfVuJ Winden
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1. Spieltag
30.08.26 VfL Vichttal II - VfR Würselen
30.08.26 FC Dynamo Erkelenz - SV Alemannia Mariadorf
30.08.26 Ay-Yildizspor Hückelhoven - FC Roetgen
30.08.26 FC Concordia Oidtweiler - SC Erkelenz
30.08.26 DJK FV Haaren - Rhenania Richterich
30.08.26 TV Konzen - Germania Hilfarth
30.08.26 Kohlscheider BC - SG Union Würm-Lindern
30.08.26 FC Eschweiler 2020 - Falke Bergrath
2. Spieltag
06.09.26 SC Erkelenz - Ay-Yildizspor Hückelhoven
06.09.26 Falke Bergrath - VfL Vichttal II
06.09.26 VfR Würselen - Kohlscheider BC
06.09.26 SG Union Würm-Lindern - TV Konzen
06.09.26 Germania Hilfarth - DJK FV Haaren
06.09.26 Rhenania Richterich - FC Dynamo Erkelenz
06.09.26 SV Alemannia Mariadorf - FC Concordia Oidtweiler
06.09.26 FC Roetgen - FC Eschweiler 2020
3. Spieltag
13.09.26 VfL Vichttal II - FC Roetgen
13.09.26 FC Dynamo Erkelenz - FC Concordia Oidtweiler
13.09.26 Ay-Yildizspor Hückelhoven - SV Alemannia Mariadorf
13.09.26 Rhenania Richterich - Germania Hilfarth
13.09.26 DJK FV Haaren - SG Union Würm-Lindern
13.09.26 TV Konzen - VfR Würselen
13.09.26 Kohlscheider BC - Falke Bergrath
13.09.26 FC Eschweiler 2020 - SC Erkelenz
4. Spieltag
20.09.26 SC Erkelenz - VfL Vichttal II
20.09.26 Falke Bergrath - TV Konzen
20.09.26 VfR Würselen - DJK FV Haaren
20.09.26 SG Union Würm-Lindern - Rhenania Richterich
20.09.26 Germania Hilfarth - FC Dynamo Erkelenz
20.09.26 FC Concordia Oidtweiler - Ay-Yildizspor Hückelhoven
20.09.26 SV Alemannia Mariadorf - FC Eschweiler 2020
20.09.26 FC Roetgen - Kohlscheider BC
5. Spieltag
27.09.26 VfL Vichttal II - SV Alemannia Mariadorf
27.09.26 FC Dynamo Erkelenz - Ay-Yildizspor Hückelhoven
27.09.26 Germania Hilfarth - SG Union Würm-Lindern
27.09.26 Rhenania Richterich - VfR Würselen
27.09.26 DJK FV Haaren - Falke Bergrath
27.09.26 TV Konzen - FC Roetgen
27.09.26 Kohlscheider BC - SC Erkelenz
27.09.26 FC Eschweiler 2020 - FC Concordia Oidtweiler