So sehen die Spielklassen der Saison 2025/26 im Salzlandkreis aus

Am Montag hat der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) seine Staffeleinteilung für die Spielklassen auf Landesebene veröffentlicht. Nun hat der erste Kreisfachverband nachgezogen und seine Einteilung bekanntgegeben. Mit 65 Herren-Teams im Kreisspielbetrieb startet der KFV Salzlandkreis in die Saison 2025/26.

Vier neue Teams mischen im Spieljahr 2025/26 im Vergleich zur Vorsaison in der Salzlandliga mit. Der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun und der FSV Drohndorf-Mehringen kehren als Absteiger zurück aus der Landesklasse, die SG Schneidlingen/Cochstedt und der SV Sankt Georg Hecklingen kommen als Aufsteiger aus der Kreisliga neu dazu.

Mit gleich vier Absteigern startet die neue Kreisliga-Saison. Unter ihnen befindet sich die TSG Calbe, die nach dem Rückzug aus der Landesklasse freiwillig verzichtet hatte auf den Startplatz in der Salzlandliga. Aus dieser kommen außerdem die SG Grün-Weiß Beesenlaublingen, der SV Blau-Gelb Eintracht Peißen und der FSV Rot-Weiß Alsleben dazu. Letzterer stellt nach Rückzügen in den beiden Vorsaisons erstmals wieder eine erste Mannschaft. Einziger Aufsteiger in der Kreisliga ist die SG Plötzkau II/Ilberstedt.

TSG Calbe (Ab, Landesklasse)

SG Grün-Weiß Beesenlaublingen (Ab)

SV Blau-Gelb Eintracht Peißen (Ab)

FSV Rot-Weiß Alsleben (Ab)

SV Rot-Weiß Groß Rosenburg

TSV Blau-Weiß Eggersdorf

SV Saxonia Gatersleben

SSV Eintracht Winningen

SSV Blau-Weiß Barby

SV Warthe Hakeborn

SV 08 Baalberge II

SSV Grün-Weiß Schadeleben

FSV Eiche Pobzig

SG Plötzkau II/Ilberstedt (Auf)

1. Kreisklasse

Drei Ab- und zwei Aufsteiger sorgen für frischen Wind in der 1. Kreisklasse. Von oben kommen der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens II, der FSV Wespen und die SG W/U/T/Altenweddingen II dazu. Aus der 2. Kreisklasse haben der VfB Neugattersleben und der Heteborner SV den Aufstieg geschafft.

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens II (Ab)

FSV Wespen (Ab)

SG W/U/T/Altenweddingen II (Ab)

ESV Lokomotive Güsten

SG Neundorf/Rathmannsdorf

SV Traktor Westdorf

Froser SV Anhalt

SV Einheit Bernburg II

VfB Glöthe

SG Eickendorf/Eggersdorf II

MTV Welsleben II

FSV Drohndorf-Mehringen II

VfB Neugattersleben (Auf)

Heteborner SV (Auf)

2. Kreisklasse

Nur einen Absteiger gibt es mit der SG Felgeleben II/WSG Schönebeck in der 2. Kreisklasse. Dafür aber mit dem SV Blau-Weiß Pretzien II und der SG Gerbitz/Nienburg II/Altenburg zwei neue Vertreter. Beide Teams waren in der Vorsaison noch auf dem Kleinfeld aktiv.

SG Felgeleben II/WSG Schönebeck (Ab)

SC Seeland II

SV Rotation Aschersleben II

SG Löderburg/Staßfurt III

SV Sankt Georg Hecklingen II

SG Bebitz/Alsleben II/Könnern

SG Preußlitz/Peißen II

ESV Lokomotive Güsten II

FSV Blau-Weiß Biere

SV Blau-Weiß Pretzien II (Neu)

SG Gerbitz/Nienburg II/Altenburg (Neu)

3. Kreisklasse - Kleinfeld

Den größten Zuwachs registriert der KFV Salzlandkreis zur neuen Saison in der 3. Kreisklasse - also im Spielbetrieb auf dem Kleinfeld. Von den insgesamt zwölf Mannschaften ist die Hälfte neu dabei: die Altenburger SG II, die SG Cochstedt/Schneidlingen II, der SV Wacker Felgeleben III, Sportlust Gröna, die SG Neuborna und der 1. FSV Nienburg III.

SC Bernburg III

SV Rot-Weiß Groß Rosenburg II

SV Einheit Bernburg III

SV Blau-Weiß Etgersleben

VfB Glöthe II

Union Schönebeck III

Altenburger SG II (Neu)

SG Cochstedt/Schneidlingen II (Neu)

SV Wacker Felgeleben III (Neu)

Sportlust Gröna (Neu)

SG Neuborna (Neu)

1. FSV Nienburg III (Neu)

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!