So sehen die Paarungen in der 2. Runde des Niederrheinpokals aus

Ausgelost wird aus der Geschäftsstelle des Fußballverbandes Niederrhein (FVN). Hauptverantwortlich für die Auslosung ist Vorsitzende des Verbandfußballausschusses (VFA), Wolfgang Jades.

Als einziger Kreisligist hält der STV Hünxe weiterhin sensationell die Fahne hoch. In der Theorie könnte es nun gegen einen sechs Klassen höher spielenden Kontrahenten gehen. Hier beschränkt sich die Wahl auf die einzigen beiden Drittligisten im Lostopf. Der MSV Duisburg setzte sich zuletzt erst problemlos gegen Victoria Mennrath durch (7:0), während die Erstrundenpartie von Rot-Weiss Essen noch aussteht. Erst am kommenden Mittwoch (27. August, 19 Uhr) geht es gegen den SV Solingen, wodurch auch ein Doppellos unter den 33 noch verbliebenen Teams gezogen wird. Von den diesjährigen Oberligisten verabschiedete sich lediglich der TSV Meerbusch in Runde eins. Ansonsten fehlen nur noch die Aufsteiger Holzheimer SG und DJK Adler Union Frintrop, die sich nicht über den Kreispokal qualifizierten.

18:26 Uhr: Der absolute Kracher ist damit zweifelsohne das Derby zwischen Rot-Weiss Essen und RW Oberhausen, sollte der SV Solingen nicht auf dem Weg dahin für die große Sensation sorgen. Interessant ist auch, dass Dietmar Hirsch seinen zuvor explizit geäußerten Wunschgegner zugelost bekommt ( >>> Mehr dazu hier) . Wir bedanken uns fürs Lesen und wünschen noch einen schönen Abend!

18.06 Uhr: Jades fasst noch einmal das Geschehen zusammen. Verweist darauf, dass neben dem noch nicht ausgetragenen Spiel zwischen RWE und SV Solingen auch ein Doppellos für den KFC und SSV Bergisch Born gezogen wird. Hier steht noch das Resultat eines Einspruches aus.

18.03 Uhr: Hahn berichtet aktuell auch über seinen fußballerischen Werdegang und wie er zuletzt in den USA bei den Chicago Sting landete. Er ist in Sonsbeck geboren und ist auch dort die Jugendmannschaften durchlaufen und drückt dem SVS heute auch entsprechend die Daumen. Sind wir mal gespannt, welches Los er für seinen Herzensverein zieht.

18.01 Uhr: Und so ist es. Wolfang Jades stellt die heutige Losfee vor: Es handelt sich um den ehemaligen Bundesligaspieler Paul Hahn, der in der Vergangenheit auch für den SC Bayer Uerdingen zum Einsatz kam.

18.00 Uhr: Herzlich willkommen zum Ticker für die 2. Pokalrunde. Die Lose werden aus der Geschäftsstelle des FVN gezogen. In wenigen Momenten sollte es bereits losgehen.

Alle Teilnehmer der 2. Runde im Niederrheinpokal

3. Liga

MSV Duisburg

*Rot-Weiss Essen

Regionalliga West

Wuppertaler SV

SSVg Velbert

1. FC Bocholt

RW Oberhausen

Oberliga Niederrhein

SpVg Schonnebeck

1. FC Kleve

VfB Hilden

ETB Schwarz-Weiß Essen

SV Sonsbeck

FC Büderich

Sportfreunde Baumberg

VfB Homberg

SV Biemenhorst

Ratingen 04/19

SC St. Tönis

1. FC Monheim

VfL Jüchen-Garzweiler

KFC Uerdingen

SV Blau-Weiß Dingden

Landesliga

SC Union Nettetal

TSV Solingen

TuRU Düsseldorf

SV Scherpenberg

SC Velbert

ASV Süchteln

Sportfreunde Niederwenigern

Bezirksliga

Rheinland Hamborn

TV Kalkum-Wittlaer

SV Uedesheim

SV Solingen*

Kreisliga B

STV Hünxe

*Erstrundenspiel steht noch aus.

