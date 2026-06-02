So sehen die Ligen in der Saison 2026/27 aus Zusammensetzung aller Ligen im saarländischen Fußball steht, Bezirksligen und Kreisligen A ausgenommen von Georg Müller · Gestern, 11:01 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Mit Hilfe von Udo Maurer haben wir alle Ligen im Saarland für die kommende Saison zusammengestellt und zeigen sie euch hier von der Saarlandliga bis zu den Landesligen.

Schröder-Liga:

Vier neue Mannschaften starten in der höchsten saarländischen Spielklasse. Als letztes machte der FV Bischmisheim den Aufstieg perfekt und besiegte den VfL Primstal im Elfmeterschießen mit 5:3

In Klammern können sie die Liga lesen, in der das Team in der Saiuson 2025/26 angetreten ist





Verbandsliga Nordost:

Insgesamt fünf Neuzugänge tummeln sich in der Verbandsliga Nordost. Nachdem die Borussia aus Neunkirchen für die nächsten Saison in der Verbandsliga gemeldet hat und Marpingen-Urexweiler dem Abstieg aus der Schröder-Liga entgangen ist, sind es genau 16 Teams, die in der Liga antreten werden und nicht wie befürchtet 17 Mannschaften, die einen 18er-Plan und 34 Spieltage bedeutet hätten.



Verbandsliga Südwest:

Einer von oben und drei von unten: Das macht vier Neulinge im Südwesten. Da Kleinblittersdorf doch für die Verbandsliga gemeldet hat, muss der FC Brotdorf zusammen mit der SG Besseringen-Hilbringen in die Landesliga.







Landesliga Nord:

Die größte Fluktuation gab es in der Landesliga Nord. Weil drei von oben und drei von unten dazukamen, musste auch der Dreizehnte, die Reserve des FV Eppelborn, in die Bezirksliga absteigen. Hier verhinderte der Relegationssieg des FC Kutzhof gegen die SVG Hangard, dass man mit 17 Teams in die nächste Runde starten muss.



Landesliga Ost:

Im Osten schaffte es der FC Bierbach als Tabellenzweiter den Aufstieg ohne Relegation, weil der Gegner aus Wiebelskirchen (Bezirksliga Neunkirchen) im Vorfeld auf den Aufstieg verzichtete. Im Tabellenkeller erwischte es den den Drittletzten Ormesheim, der aus 30 Partien immerhin 31 Pluspunkte gesammelt hatte.









Landesliga Süd:

Der Vorletzte aus Bliesransbach hat den Klassenverbleib geschafft, obwohl man im Jahr 2026 lediglich zwei Pluspunkte ergatterte. Aber durch den verlorenen direkten Vergleich (5:1,1:2) landeten die punktgleichen Eschringer auf dem letzten Platz, der sie zwangsläufig in die Bezirksliga Saarbrücken führt. Landesliga West: