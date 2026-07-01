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So sehen die Kreisklassen im FK West aus
Der TSV Kößlarn wechselt vom Osten in die Pfarrkirchener Staffel +++ Reisbach wandert gen Dingolfing
Auch in der Kreisklasse West ist die Besetzung der vier Kreisklasse in Stein gemeißelt. Gegenüber dem in der Vorwoche veröffentlichten Einteilungsvorschlag gibt es drei Veränderungen. Der FC Wallersdorf kämpft künftig im Osten in der Kreisklasse Deggendorf um Punkte und Tore. Dafür wird mit dem TSV Kößlarn ein Ost-Klub in die Pfarrkichener Staffel eingruppiert. Diese beiden Maßnahmen haben zur Folge, dass der TV Reisbach/Vils in der Dingolfinger Gruppe an den Start geht.