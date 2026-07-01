 2026-06-30T12:00:28.390Z

Allgemeines

So sehen die Kreisklassen im FK West aus

Der TSV Kößlarn wechselt vom Osten in die Pfarrkirchener Staffel +++ Reisbach wandert gen Dingolfing

von red · Heute, 07:25 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
KK Dingolfing
KK Landshut
KK Kelheim
KK Pfarrkirchen

Auch in der Kreisklasse West ist die Besetzung der vier Kreisklasse in Stein gemeißelt. Gegenüber dem in der Vorwoche veröffentlichten Einteilungsvorschlag gibt es drei Veränderungen. Der FC Wallersdorf kämpft künftig im Osten in der Kreisklasse Deggendorf um Punkte und Tore. Dafür wird mit dem TSV Kößlarn ein Ost-Klub in die Pfarrkichener Staffel eingruppiert. Diese beiden Maßnahmen haben zur Folge, dass der TV Reisbach/Vils in der Dingolfinger Gruppe an den Start geht.

Kreisklasse Kelheim
TSV Elsendorf
SV Ettenkofen (Ab)
(SG) Großmuß/Hausen
TSV Herrngiersdorf (Auf)
(SG) Ihrlerstein/Essing (Ab)
SpVgg Kapfelberg (Auf)
FC Kelheim (Auf)
SV Lengfeld
SV Niederleierndorf
SV Pattendorf
(SG) Pfaffenberg/Oberlindhart
(SG) Pfeffenhausen/Hornbach (Auf)
(SG) Rottenburg/Oberhatzkofen
SV Saal/Donau




Kreisklasse Landshut
SC Bruckberg (Auf)
SC Buch am Erlbach
TV Geisenhausen II (Auf)
SV Gündlkofen
FC Hohenthann (Ab)
TSV Landshut-Auloh
SC Landsburg-Berg
FC Mainburg
SV Neufraunhofen II
SV Oberglaim
SV Puttenhausen
TSV Sandelzhausen
TSV Vilslern
(SG) Weihmichl/Neuhausen




Kreisklasse Dingolfing
(SG) Türk Gücü Dingolfing / FC Dingolfing III (Auf)
(SG) Gottfrieding / Fortuna Dingolfing
SV Großköllnbach
TSV Kirchberg
FSV Landau/Isar II (Auf)
TSV Mamming
SV Mengkofen
SpVgg Niederaichbach
SV Ohu-Ahrain (Auf)
TSV Pilsting (Ab)
TV Reisbach/Vils
FC Teisbach II (Auf)
SV Wendelskirchen
SSV Weng


Kreisklasse Pfarrkirchen
TSV-FC Arnstorf
TSV Gangkofen (Ab)
DJK-SV Geratskirchen (Ab)
SpVgg Haberskirchen
SG Johannesbrunn/Binabiburg II
FC Julbach-Kirchdorf
TSV Kößlarn
SV Malgersdorf
FC Mariakirchen (Auf)
TSV Massing
SV Eintracht Oberdietfurt
TSG Postmünster (Auf)
SV Schönau
DJK-SV Taubenbach (Auf)